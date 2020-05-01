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Aktüel

Aslanapa’da köy yolları yapım çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde köy yollarında yapım ve onarım çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:27:43 -
Aslanapa’da köy yolları yapım çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde köy yollarında yapım ve onarım çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.


Aslanapa İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Ertürk, yaptığı açıklamada, ’’Aslanapa ilçemize bağlı tüm köy yollarımızda bakım, onarım ve yama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Bayramşah-Saray köy içi kumlama çalışmalarına başlandı. Bu çalışmaları kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu pandemi salgınına rağmen çalışmalarımız aralıksız devam ediyor’’ dedi.

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