Aslan, yerli kaleci avında
Muslera’ya yedek bir kaleci avına çıkan Galatasaray, Göztepe'nin 23 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a talip oldu.
Muslera’ya yedek bir kaleci avına çıkan Galatasaray, Göztepe'nin 23 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a talip oldu.
Süper Lig'in yeni sezonunda uygulamaya koyulan 8+3 kuralının ardından ligde zaman zaman yerli kalecilere görev vereceğini açıklayan Fatih Terim'in ardından Galatasaray yöneticileri harekete geçti. Sarı-Kırmızılı kulüp, Göztepe'nin 23 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a talip oldu. Göztepe, İrfan Can Eğribayat için 3 milyon Euro bonservis ücreti belirledi. Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncunun bonservis sorununu çözemezse listedeki diğer isim Bursaspor'dan ayrılan Ataberk Dadakdeniz için girişimde bulunacak.