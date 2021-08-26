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Spor Aslan, yerli kaleci avında
Spor

Aslan, yerli kaleci avında

Muslera’ya yedek bir kaleci avına çıkan Galatasaray, Göztepe'nin 23 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a talip oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 15:53:00 -
Aslan, yerli kaleci avında

Muslera’ya yedek bir kaleci avına çıkan Galatasaray, Göztepe'nin 23 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a talip oldu.
Süper Lig'in yeni sezonunda uygulamaya koyulan 8+3 kuralının ardından ligde zaman zaman yerli kalecilere görev vereceğini açıklayan Fatih Terim'in ardından Galatasaray yöneticileri harekete geçti. Sarı-Kırmızılı kulüp, Göztepe'nin 23 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a talip oldu. Göztepe, İrfan Can Eğribayat için 3 milyon Euro bonservis ücreti belirledi. Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncunun bonservis sorununu çözemezse listedeki diğer isim Bursaspor'dan ayrılan Ataberk Dadakdeniz için girişimde bulunacak. 

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