Aslan, yerli kaleci avında

Muslera’ya yedek bir kaleci avına çıkan Galatasaray, Göztepe'nin 23 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a talip oldu.

Süper Lig'in yeni sezonunda uygulamaya koyulan 8+3 kuralının ardından ligde zaman zaman yerli kalecilere görev vereceğini açıklayan Fatih Terim'in ardından Galatasaray yöneticileri harekete geçti. Sarı-Kırmızılı kulüp, Göztepe'nin 23 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a talip oldu. Göztepe, İrfan Can Eğribayat için 3 milyon Euro bonservis ücreti belirledi. Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncunun bonservis sorununu çözemezse listedeki diğer isim Bursaspor'dan ayrılan Ataberk Dadakdeniz için girişimde bulunacak.