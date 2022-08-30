Asla bozulmayan salamura yaprak yapımı

Salamura yaprak yapımı

-2 litre suya 3 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz.

-Kaynayan suyun içinde yapraklar sararıncaya kadar bekletiyoruz, ardından çıkartıyoruz ve şişelere koyuyoruz.

-Her sırada üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz ve en son üzerine 2 çay kaşığı dolusu tuz ilave edip, kaynar su koyarak kapaklarını kapatıyoruz.

-Kavanozları ters çeviriyoruz. Bir gün boyunca hiç dokunmuyoruz.

Salamura yaprak yapmanın püf noktaları

1- Yapraklarımızı haşlarken kaynar suyun içine fazla bekletmeyin

2- Kavanozları mutlaka yaprakları koymadan önce iyice yıkayın ve kapaklarınız yeni kapak olsun

3- Hazırladığımız salamura yaprakları kavanoza koyup ters çeviriyoruz ve hiç dokunmuyoruz

4- Ertesi gün kapak eğer atarsa yeni bir kapakla değiştirip, tekrar kaynar suda ters çevirerek kaynatın ve mutlaka kaya tuzu yani turşuluk tuz kullanın

5- Kavanozları serin güneş görmeyen bir yerde saklayın.

6- Buzluğa koyduklarınızın buzu çözülmeden dokunmayın ve az haşlayın ki kırılma olmasın.

7- Her katına bir çay kaşığı dolusu tuz ekleyin ve üzerine tuz ekledikten sonra kaynar su koyuyoruz. Su soğuk olmasın kapaklar tutmaz yoksa.