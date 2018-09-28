Askon’dan yerli para açılımı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi ile Latin Amerika - Türkiye İş Geliştirme Derneği (LAİGED) ve Rusya Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Derneği (REBTEK) arasında protokol imzalandı.

ASKON üyelerinin Latin Amerika ve Rusya’ya açılmalarına katkı sağlayacak protokol ile girişimcilerin yüksek dolar kurundan da korunması amaçlanıyor. ASKON Genel Başkan Yardımcısı Erol Çakır, kurdaki yüksek artışa işaret ederek, bu durumun ülkelerin kendi para birimleri ile ticaret yapmalarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. “ASKON olarak hedeflerimiz doğrultusunda ticari partnerlere ulaşım noktasında somut adımlar atmaya karar verdik” diyen Çakır, ‘’Bu protokoller sayesinde bu adımımızı hayata geçirme imkânımız olacak. Özellikle Çin, Rusya, Güney Amerika ve Hindistan pazarına daha çok yoğunlaşacağız’’ dedi.