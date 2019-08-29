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Aşkları engel tanımadı

Tokat’ta rehabilitasyon merkezinde tanışarak birbirine aşık olan bedensel engelli çift dünya evine girdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:03
Aşkları engel tanımadı

Tokat’ta rehabilitasyon merkezinde tanışarak birbirine aşık olan bedensel engelli çift dünya evine girdi.


Turhal Belediyesine ait Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan doğuştan engelli Halime Ödünç (46) ile 19 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası engelli olan Yaşar Büyüktepe (56) 5 yıl önce kaldıkları rehabilitasyon merkezinde tanıştı. 6 ay önce de evlilik kararı alan çifte görkemli bir düğün yapıldı. Turhal Belediyesine ait engelsiz yaşam aracına gelin arabası yapılarak tekerlekli sandalyeleri ile bindirilen çift için düğün konvoyu düzenlendi. Arkasında ’Aşk engel tanımaz’ yazılı araçla düğünün yapılacağı salona gelen çift, engelliler için özel olarak tasarlanan araçtan asansör yardımıyla indirildi. Alkışlar arasında salona giren çiftin yaşadıkları sevinç gözlerine yansıdı. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, tarafından çiftin nikahı kıyılırken, düğüne katılanlar çiçeği burnunda çifti alkış yağmuruna tuttu. Nikah törenin ardından oyun havaları eşliğinde çift tekerlekli sandalyelerinde müziğe eşlik etti.



"Sabrın sonu mutlu olmakmış"


Yaşadıkları aşkı dile getiren Halime Öndüç, çok büyük badireler atlattıklarını belirterek, “Sabrın sonu mutlu olmakmış. Mutluyuz çok şükür. Tek idik iki olduk, eşimin bundan sonra iki ayağı, iki kolu, iki gözü, iki kulağı olacağım bir ömür boyu. Darısı bütün bekarlara, aşk engel tanımıyor" dedi. Yaşar Büyüktepe ise yaşadığı sevinci sözleri ile dile getiremese de davranışlarıyla yansıttı.


Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ise, engelli çift için güzel bir organizasyon yaptıklarını ifade ederek, “Engelli aracımızı onlara gelin arabası olarak tahsis ettik. Burada şehrimizin ileri gelenleri halkımız ile beraber güzel bir nikah töreni gerçekleştirdik. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:03
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