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Medya Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli oyuncuları kimler? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli kadrosu!
Medya

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli oyuncuları kimler? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli kadrosu!

TRT 1 ekranlarında ilk bölümüyle yayımlanan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli dizisini takip edenler oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, TRT 1 Hacı Bayram Veli dizisi oyuncuları kim?

Yeniakit Publisher
2022-02-11 20:57:00 -
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli oyuncuları kimler? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli kadrosu!

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli isimli dizi TRT 1 ekranlarında ilk bölümüyle yayımlandı. Diziyi takip edenler ise oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, TRT 1 yeni dizi oyuncuları kim?  

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli oyuncuları kimler? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli kadrosu!

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor. Tekden Film imzası taşıyan dizinin 26 bölüm yayımlanacağı belirtildi. Dizinin oyuncu kadrosu şöyle:

Burak Sevinç

Hüseyin Soysalan

Sena Çakır

Atakan Yarımdünya

Kemal Başar

Sinan Albayrak

Fırat Topkorur

Derda Yasir Yenal

Aydın Sigalı

Latif Koru

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