Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli oyuncuları kimler? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli kadrosu!
TRT 1 ekranlarında ilk bölümüyle yayımlanan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli dizisini takip edenler oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, TRT 1 Hacı Bayram Veli dizisi oyuncuları kim?
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli isimli dizi TRT 1 ekranlarında ilk bölümüyle yayımlandı. Diziyi takip edenler ise oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, TRT 1 yeni dizi oyuncuları kim?
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli oyuncuları kimler? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli kadrosu!
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor. Tekden Film imzası taşıyan dizinin 26 bölüm yayımlanacağı belirtildi. Dizinin oyuncu kadrosu şöyle:
Burak Sevinç
Hüseyin Soysalan
Sena Çakır
Atakan Yarımdünya
Kemal Başar
Sinan Albayrak
Fırat Topkorur
Derda Yasir Yenal
Aydın Sigalı
Latif Koru