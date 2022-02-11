TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisinde yer alan oyuncular ve tarihi karakterler merak edilmeye başlandı. Peki, Molla Numan kim oynuyor?

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli Molla Numan kimdir, Molla Numan’ı kim oynuyor?

Hacı Bayram-ı Veli 1352-1430 yılları arasında yaşayan Türk mutasavvıf ve şairdir. Doğum ismi, Numan bin Ahmed, lâkâbı "Hacı Bayram"dır. 1352 (H. 753) tarihinde Ankara’nın Çubuk Çayı üzerinde Zül-Fadl (Solfasol) köyünde doğdu. Hacı Bayram-ı Veli, 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu’da yetişti. Eserlerini diğer Hacı Bektaş-ı Veli yoldaşları gibi Türkçe olarak yazarak Türkçe kulanımını Anadolu'da önemli şekilde etkiledi.

II. Murad verdiği ünlü bir fermanda, Hacı Bayram-ı Veli'nin talebelerinin, yalnız ilim ile meşgul olmaları için, onların vergi ve askerlikten muaf tutulduğu bildirmiştir.

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u feth edeceğini II. Mehmed'in babası II. Murad'a bildirdiği rivayet olunur.

Bir gün medreseye birisi gelerek; “İsmim Şüca-i Karamani’dir. Hocam Hamideddin-i Veli’nin selamı var. Sizi Kayseri’ye davet ediyor. Bu vazife ile huzurunuza geldim.” dedi. O da, Hamidüddin ismini duyunca; “Baş üstüne, bu davete icabet lazımdır. Hemen gidelim.” diyerek müderrisliği bıraktı. Birlikte Kayseri'ye yöneldiler ve Somuncu Baba diye bilinen Hamideddin-i Veli ile Kurban Bayramı'nda buluştular. O zaman Hamideddin-i Veli; “İki bayramı birden kutluyoruz!” buyurdu ve ona Bayram lakabını verdi ve kendisini talebeliğe kabul etti. Din ve fen ilimlerinde yüksek derecelere kavuşturdu.

1412 yılında Hacı Bayram-ı Veli, hocası Şeyh Hâmid Hâmid’ûd-Dîn-i Veli'nin Aksaray'da ölümünden sonra Ankara'ya dönüp irşad faaliyetlerine başlar. Bu tarih, Bayramiye tarikâtının kuruluşu kabul edilir.

Dizide Molla Numan karakterini Burak Sevinç oynuyor.

Burak Sevinç kimdir hangi dizilerde oynadı?

Burak Sevinç 27 Ekim 1985'te Zonguldak'ta dünyaya geldi. Ud sanatçısı Özcan Sevinç’in oğludur.

İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak’ta tamamlamasının ardından yükseköğrenim için İstanbul’a taşınan Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünü bitirmeden üniversiteyi ikinci senesinde terk edip müzisyenlik mesleğine ağırlık verdi. Bir röportajında ise durum için "Her yerde Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun yazıyor benim için ama ben YTÜ’den ikinci sınıfta terkim. Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Toplulukları adlı bölümde okuyordum." dedi.

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen oyuncu, 11 yaşında babasının yönlendirmesiyle Türk Sanat Müziği Derneğinde kanun enstrümanı üzerine ders almaya başladı. Aldığı 6 aylık eğitimin ardından keman, ud, kanun ve gitar gibi müzik aletlerini çalmaya başlayan Sevinç, 1997 yılında Zonguldak Sanat Müziği Derneğinde sahneye çıkmaya başladı. Ayrıca bir dönem Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası’nda profesyonel olarak müzisyenlik yaptı. Oyunculuk ve müzisyenlik dışında marangozluğa da ilgisi olan Sevinç, bir röportajında, ”Marangozluk işlerine yıllardır çok meraklıyım, ahşapla ilgilenmeyi çok seviyorum. Evimdeki birçok eşya benim elimden çıkma. Terapi oluyor benim için. Saatlerce hiçbir şey düşünmeden uğraşabilirim“ dedi. Dalış sporuna da küçük yaşlardan beri ilgisi olan Sevinç, 5 yıl boyunca dalış eğitimi aldı. Aldığı uzun eğitimin ardından 7 yılı aşkın süredir profesyonel olarak dalış yapıyor. Ayrıca basketbol, voleybol ve hentbol gibi spor dallarıyla da ilgileniyor.

Burak Sevinç oynadığı filmler ve diziler:

Dönerse Senindir

Mahalle

Nasipse Olur

Soygun Oyunu: Büyük Vurgun

Babam İçin

Yol Ayrımı

Merhaba Hayat

Yalan Dünya

Ben Onu Çok Sevdim

Kurtlar Vadisi Pusu

Evli ve Öfkeli

Altınsoylar

Söz

Leke

Kırmızı Oda