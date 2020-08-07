Askerlik yeri sorgulama Ağustos 2020 celp yeri nasıl sorgulanır?

Askerlik yerleri açıklandı mı? Ağustos 2020 celp yeri nasıl sorgulanır? Bedelli Askerliğin yeni miktarının açıklanması ile birlikte, ağustos celbi askerlik yerleri de merak konusu oldu. e-Devlet üzerinden sorgulama yapan vatandaşlar askerlik yerleri hakkında bilgi almak istiyor.

Askerlik yerleri açıklandı mı?

Askerlik yerlerinin Ağustos ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyordu. Ancak şu anda herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

Celp yeri nasıl sorgulanır?

Celp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

Askerlik durum belgesi,

Yoklama başvurusu,

ASAL Celp Dönem tercihi,

Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama ve sevk başvurusu bilgilerine ulaşılabilecek.

Selp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

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