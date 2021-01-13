  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Askerlik muafiyeti için çürük raporu verilen hastalıklar nelerdir?
Yaşam

Askerlik muafiyeti için çürük raporu verilen hastalıklar nelerdir?

Askerlik muafiyeti için çürük raporu verilen hastalıklar nelerdir? Belli hastalıkları olan kişiler, askerliğe elverişli olmayan kişiler kategorisinde yer alır. Asker adayları bu hastalıkların neler olduğunu merak ediyor. Peki, Askerlik muafiyeti için çürük raporu verilen hastalıklar nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 15:31:00 -
Askerlik muafiyeti için çürük raporu verilen hastalıklar nelerdir?

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin 6. maddesi gereğince askerlik çağına giren kişiler, askerlik hizmetine yoklaması sonucunda askerlik yapmaya elverişli olan kişiler ve askerliğe elverişli olmayan kişiler olacak şekilde iki gruba ayrılmaktadır.

Sağlık yeteneğinde herhangi bir hastalığı ve aksaklıkları olmayanlar askerliğe elverişli olan kişilerdir. Bu kişiler, Hastalık ve Arızalar Listesinde A bölümünde yer almaktadır.

Askerliğe elverişli olmayan kişiler ise hastalıklar ve arızalar listesinin B ve D bölümünde yer alırlar. Bu listedeki B ve D bölümüne giren hastalıkları olan kişilerde askere alınmamaktadırlar. Diğer bir ifadeyle sadece B ve D'deki hastalıklar askerlik hizmetinden muaf sayılmaktadır.

Askerlik muafiyeti için çürük raporu verilen hastalıklar nelerdir?

TSK Sağlık Yönetmeliğinde hastalık ve arıza olarak tanımlanan askerliği engelleyen hastalıklar belirtilmiştir. Bu hastalıklar şu şekilde; göz hastalıkları, sinir hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları, kulak, burun ve boğaz hastalıkları, plastik ve rekonstrüktif şirürji, ağız, çene, yüz, boyun ve diş hastalıkları, deri hastalıkları, iç hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, ürogenital organ hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, cerrahi hastalıkları olan kişiler askerlikten muaf sayılır. TSK Sağlık Yetenek Politikasına internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti
Gündem

Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki ihaleleri sızdıran Yusuf Hakan Özbilgin'in evinden 5 milyon euro çıktı.
Dünya

"Gövde gösterisi" yaptı! İran tarihinin en büyük savaş gemisi tanıtıldı

İran tarihinin en büyük savaş gemisi bu sabah büyük bir törenle tanıtıldı. Geminin 6 helikopter, sürat botları ve deniz özel kuvvetlerini ta..
Sistem değişiyor! Artık onlara trafik cezası kesilemeyecek
Gündem

Sistem değişiyor! Artık onlara trafik cezası kesilemeyecek

Araç firmalarını yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı. Yeni karara göre, plakalara gelen cezalar artık kişilere gelecek.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay