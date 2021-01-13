TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin 6. maddesi gereğince askerlik çağına giren kişiler, askerlik hizmetine yoklaması sonucunda askerlik yapmaya elverişli olan kişiler ve askerliğe elverişli olmayan kişiler olacak şekilde iki gruba ayrılmaktadır.

Sağlık yeteneğinde herhangi bir hastalığı ve aksaklıkları olmayanlar askerliğe elverişli olan kişilerdir. Bu kişiler, Hastalık ve Arızalar Listesinde A bölümünde yer almaktadır.

Askerliğe elverişli olmayan kişiler ise hastalıklar ve arızalar listesinin B ve D bölümünde yer alırlar. Bu listedeki B ve D bölümüne giren hastalıkları olan kişilerde askere alınmamaktadırlar. Diğer bir ifadeyle sadece B ve D'deki hastalıklar askerlik hizmetinden muaf sayılmaktadır.

Askerlik muafiyeti için çürük raporu verilen hastalıklar nelerdir?

TSK Sağlık Yönetmeliğinde hastalık ve arıza olarak tanımlanan askerliği engelleyen hastalıklar belirtilmiştir. Bu hastalıklar şu şekilde; göz hastalıkları, sinir hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları, kulak, burun ve boğaz hastalıkları, plastik ve rekonstrüktif şirürji, ağız, çene, yüz, boyun ve diş hastalıkları, deri hastalıkları, iç hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, ürogenital organ hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, cerrahi hastalıkları olan kişiler askerlikten muaf sayılır. TSK Sağlık Yetenek Politikasına internet sitesinden ulaşabilirsiniz.