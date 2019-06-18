Askerlik düştü son dakika karar verildi | Askerlik kaç ay oldu?

Son dakika haberi. Yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu ve askerlik süresinde nihai karar verildi. Peki yeni askerlik sistemine göre askerlik kaç aya düştü? Yeni askerlik süresine ilişkin son dakika gelişmesi. Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Bedelli askerlikte yaş 25, ücret ise 15 bin TL olduğu açıklandı. Bedelli askerlikten faydalanacaklar 15 bin TL bedel karşılığında 21 gün askerlik yapacak. Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte normal askerlik yapan binlerce askerin gözü kulağı normal askerlik süresinin kısalıp kılmayacağı bilgisindeydi. 12 ay olarak yapılan askerlik kaç ay oldu? İşte son dakika askerlik süresi ve detaylar...

Askerlik süresi kaç ay oldu?

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde TBMM Genel Kurulu'nda resmen kabul edildi.

Askerlik sistemini değiştiren yasa teklifinde değişiklik. Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini indirme yetkisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi… Ayrıca Askerlik süresini 6 aya düşüren madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.