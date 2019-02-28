Askerlik düşerse askerde olanlar yararlanabilir mi 2019 | Askerlik ne zaman kısalacak?

Askerlik düşerse silah altındakileri kapsar mı? Yeni askerlik sisteminin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde vermişti. Askerlik süresi 6,9,12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Bunların içerisinde er erbaş, yedek subaylık yedek astsubaylık şekilde söz konusu. Aynı şekilde bedelli askerlik de kalıcı hale gelecek. Yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdiğinde askerlik süresini kısalmasından askerdekiler de faydalanacak mı? Askerlik ne zaman kısalacak? İşte detaylar…

Yeni akerlik sisteminin Mayıs ayında yürülüğe girmesi beklenirken en çok merak edilen konu, askerde olanların faydalanıp faydalanmayacağı konusu oldu. Bir kanun yürülüğe girdiği tarihte , kapsamındaki tüm kişileri kapsar. Askerde olanlarda yeni askerlik sistemine göre askerlik yapacak. Yeni sisteme göre mevcut silah altındaki askerlere de düzenleme gelecek ve o askerler de yeni askerlik sistemine dahil olacak.

Yeni askerlik süresi seçimlerden sonra

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yeni askerlik sistemine ilişkin detayları paylaşmıştı. İşte Başkan Erdoğan'ın yeni askerlin sistemine ilişkin açıklamaları: “Askerlikte belli noktaya gelindi. Yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan TSK'nın ihtiyacının karşılandığı, bunun yanında yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi kamuoyunda olumlu algı uyandıracak bir sistem oluşturmayı hedefledik. İş belli bir aşamaya geldi. Burada 2,6,9,12 demiştim ama bu 6,9,12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Bunların içerisinde er erbaş durumu söz konusu. Yedek subaylık aynı şekilde söz konusu. Bunların yanında yedek astsubaylık da söz konusu, bunlar olacak. Burada özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacak. Bedelli askerlik var, dövizle de var. Döviz neyse karşılığı Türk lirası olacak. 12 ayı yedek subay olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz. Yetişmiş insandan TSK'da istifa etmemiz lazım. 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı zaten izin olarak geçiyor. Burada 3 ay temel eğitim var. Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi, belli bir ücret kendilerine ödenecek. Burada hassas bir şey var. Bedelli ve dövizli. Buradan elde ettiğimiz gelirle er erbaş, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, bütün bunların ücretleri belirleme noktasında çalışmalar yapıldı."

Yedek subay, yedek astsubay olacak

"Personel kaynağı noktasında herhangi bi sıkıntıya girmeyeceğiz. Bedelli askerlikte bu planlamayla geçmiş oluyoruz. Dövizlide aynı şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Bu sistem ne üzerine çalışacak? TSK'nın ihtiyacı nedir? Öngörülebilir olmak önemli. Süreklilik ifade edecek bu planlama. Eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Özellikle yeni askerlik sistemimizin sistem olarak alt başlıklarını oluşturuyor. Bedelli ve dövizde soru işareti kalmayacak. Sabit fiyat üzerinden gidecek. Şu kadar Avro mu dendi? Onun karşılığında TL ne ise bedelli askerliğe katkısı o olacak. Ama dediğim gibi 6,9,12. Yükümlü er baş er. Yedek subay, yedek astsubay olacak. Bu şekilde yeni düzenlemeyi bitirmiş olacağız.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik süresinin seçimlerden sonra Meclis gündemine geleceğini söyledi.