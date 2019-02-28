0553 313 94 23

Askerlik düşerse askerde olanlar yararlanabilir mi 2019 | Askerlik ne zaman kısalacak?

Askerlik düşerse silah altındakileri kapsar mı? Yeni askerlik sisteminin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde vermişti. Askerlik süresi 6,9,12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Bunların içerisinde er erbaş, yedek subaylık yedek astsubaylık şekilde söz konusu. Aynı şekilde bedelli askerlik de kalıcı hale gelecek. Yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdiğinde askerlik süresini kısalmasından askerdekiler de faydalanacak mı? Askerlik ne zaman kısalacak? İşte detaylar…

28 Şubat 2019 Perşembe 18:37
Askerlik düşerse askerde olanlar yararlanabilir mi 2019 | Askerlik ne zaman kısalacak?

Askerlik düşerse silah altındakileri kapsar mı? Yeni askerlik sisteminin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde vermişti. Askerlik süresi 6,9,12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Bunların içerisinde er erbaş, yedek subaylık yedek astsubaylık şekilde söz konusu. Aynı şekilde bedelli askerlik de kalıcı hale gelecek. Yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdiğinde askerlik süresini kısalmasından askerdekiler de faydalanacak mı? Askerlik ne zaman kısalacak? İşte detaylar…

Yeni akerlik sisteminin Mayıs ayında yürülüğe girmesi beklenirken en çok merak edilen konu, askerde olanların faydalanıp faydalanmayacağı konusu oldu. Bir kanun yürülüğe girdiği tarihte , kapsamındaki tüm kişileri kapsar. Askerde olanlarda yeni askerlik sistemine göre askerlik yapacak. Yeni sisteme göre mevcut silah altındaki askerlere de düzenleme gelecek ve o askerler de yeni askerlik sistemine dahil olacak.

Yeni askerlik süresi seçimlerden sonra

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yeni askerlik sistemine ilişkin detayları paylaşmıştı. İşte Başkan Erdoğan'ın yeni askerlin sistemine ilişkin açıklamaları: “Askerlikte belli noktaya gelindi. Yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan TSK'nın ihtiyacının karşılandığı, bunun yanında yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi kamuoyunda olumlu algı uyandıracak bir sistem oluşturmayı hedefledik. İş belli bir aşamaya geldi. Burada 2,6,9,12 demiştim ama bu 6,9,12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Bunların içerisinde er erbaş durumu söz konusu. Yedek subaylık aynı şekilde söz konusu. Bunların yanında yedek astsubaylık da söz konusu, bunlar olacak. Burada özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacak. Bedelli askerlik var, dövizle de var. Döviz neyse karşılığı Türk lirası olacak. 12 ayı yedek subay olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz. Yetişmiş insandan TSK'da istifa etmemiz lazım. 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı zaten izin olarak geçiyor. Burada 3 ay temel eğitim var. Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi, belli bir ücret kendilerine ödenecek. Burada hassas bir şey var. Bedelli ve dövizli. Buradan elde ettiğimiz gelirle er erbaş, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, bütün bunların ücretleri belirleme noktasında çalışmalar yapıldı."

Yedek subay, yedek astsubay olacak

"Personel kaynağı noktasında herhangi bi sıkıntıya girmeyeceğiz. Bedelli askerlikte bu planlamayla geçmiş oluyoruz. Dövizlide aynı şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Bu sistem ne üzerine çalışacak? TSK'nın ihtiyacı nedir? Öngörülebilir olmak önemli. Süreklilik ifade edecek bu planlama. Eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Özellikle yeni askerlik sistemimizin sistem olarak alt başlıklarını oluşturuyor. Bedelli ve dövizde soru işareti kalmayacak. Sabit fiyat üzerinden gidecek. Şu kadar Avro mu dendi? Onun karşılığında TL ne ise bedelli askerliğe katkısı o olacak. Ama dediğim gibi 6,9,12. Yükümlü er baş er. Yedek subay, yedek astsubay olacak. Bu şekilde yeni düzenlemeyi bitirmiş olacağız.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik süresinin seçimlerden sonra Meclis gündemine geleceğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:37
  1. Yeni askerlik sistemi askerdeki er ve erbaşlar yararlanacak mı?
  2. Askerlik ne zaman kısalacak?
  3. yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?
  4. Tek tip askerlik
  5. yeni askerlik sistemi nasıl olacak?
  6. tek tip askerlik sistemi
  7. yeni askerlik sistemi nasıl
  8. askerlik sistemi değişiyor 2019
  9. askerlik açıklamaları
  10. askerlik inermi
  11. başkanın askerlik açıklaması
  12. askerlik inecekmi
  13. askerlik kisaldi
  14. Askerlik düşerse askerde olanlar yararlanabilir mi 2019
  15. askerlik düşerse kimlere vuracak 2019
  16. askerlik kaç ay
  17. 9 ay askerlik ne zaman yürürlüğe girecek 2019
  18. askerlik düşecek mi ne zaman belli olacak 2019
  19. yeni askerlik sistemi
  20. askerlik düşecek mi 2018 son dakika haberleri
  21. askerlik son dakika
  22. askerlik düşerse silah altındakileri kapsar mı
  23. tek tip askerlik silah altındakilere vuracak mı
  24. askerlik düşerse hangi tertiplere vuracak
  25. askerlik düşerse silah altındakilere vuracak mı
  26. tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek
  27. askerlik düşerse silah altındakileri kapsar mı 2019
  28. askerlik düşerse hangi tertiplere vuracak 2019
  29. tek tip askerlik silah altındakilere vurur mu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Döğücü: “İslam coğrafyasının umudu Türkiye’dir”
    1. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan..
    2. Çorlu tren kazasında makinistler, tren..
    3. Liseli araştırmacılar ödüllendirildi
    4. Şampiyon sporculardan Başkan Ay’a..
    5. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
    6. Akçakoca’da toprağı koru iklimi koru..
    7. Sosyal medya devi Facebook, merakla..
    8. Mersin’deki kanlı soyguna ilişkin 1..
    9. "iddaa"da yeni dönem
    10. Kulüp satın alan Talisca, annesini..
    11. İngiliz kabinesinde Brexit istifası
    12. Bakan Pakdemirli Düzce'de
    13. Trabzonspor'dan 30 milyon liralık..
    14. Bakan Selçuk'un Giresun ziyareti
    15. Türk ve Rus diplomatlardan fotoğraf..
    16. Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili flaş..
    17. Ambulans uçak böbrek hastası için..
    18. Bakan Gül'den 14 öğretmeni gözaltına..
    19. Şiddetli kar nedeniyle 2 ilde eğitime..
    20. "Osmanlı'ya saygı, eserlerini dünyaya..
    21. GÜNCELLEME 2 - "Mavi Vatan 2019..
    22. Esas 17 Burda AVM MarCom Awards’dan..
    23. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile..
    24. Böyle dolandırıcılık görülmedi! Cep..
    25. Mardin’de yöresel simgeler tasarımlara..
    26. "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz"..
    27. Moody's'in 2019-2020 Makro Ekonomik..
    28. Veysel Eroğlu: “Zeybekci İzmir için..
    29. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    30. GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar