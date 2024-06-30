Askerimize pusu kurmak isteyen terörist kendi ölümünü çekti!
Askerimize pusu kurmaya çalışan ve o anları da GoPro kamerasıyla kaydeden PKK'lı terörist, kendi ölümünü çekti.
PKK'lı terörist, askerlerimize yönelik saldırı hazırlığı yaparken üzerindeki GoPro kamerasıyla her anı kaydediyordu. Ancak güvenlik güçlerimizin bölgedeki istihbarat çalışmaları ve operasyonel kabiliyeti sayesinde pusu planı boşa çıkarıldı.
Terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi ve GoPro kamerasındaki görüntüler ele geçirildi.
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