  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Askerimize pusu kurmak isteyen terörist kendi ölümünü çekti!
Gündem

Askerimize pusu kurmak isteyen terörist kendi ölümünü çekti!

Yeniakit Publisher
2024-06-30 09:20:00 -

Askerimize pusu kurmaya çalışan ve o anları da GoPro kamerasıyla kaydeden PKK'lı terörist, kendi ölümünü çekti.

PKK'lı terörist, askerlerimize yönelik saldırı hazırlığı yaparken üzerindeki GoPro kamerasıyla her anı kaydediyordu. Ancak güvenlik güçlerimizin bölgedeki istihbarat çalışmaları ve operasyonel kabiliyeti sayesinde pusu planı boşa çıkarıldı.

Terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi ve GoPro kamerasındaki görüntüler ele geçirildi.

Terörist Caniyahu’ya zehir zemberek sözler! Eski başbakan İsrail'i bekleyen tokadı açıkladı
Terörist Caniyahu’ya zehir zemberek sözler! Eski başbakan İsrail'i bekleyen tokadı açıkladı

Dünya

Terörist Caniyahu’ya zehir zemberek sözler! Eski başbakan İsrail'i bekleyen tokadı açıkladı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

''En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir''
''En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir''

Dünya

''En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir''

Meclis’te kravatlı terörist istemiyoruz!
Meclis’te kravatlı terörist istemiyoruz!

Gündem

Meclis’te kravatlı terörist istemiyoruz!

Teröristler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi daha yaraladı
Teröristler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi daha yaraladı

Gündem

Teröristler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi daha yaraladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23