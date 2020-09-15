“Askeri güç kullanmayın”

Münübe Yılmaz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ve Yunanistan’a Doğu Akdeniz sorununa diplomatik bir çözüm buluması gerektiğini belirtti. Fransız radyosu France Inter’e konuşan Pompeo iki tarafın da askeri güç kullanmasının sakıncalı olduğunu belirterek,konu ile alakalı uluslararası çözüm stratejilerine başvurulmasını tavsiye etti. “Bu sorunu askeri güç kullanmadan normal mekanizmalarla, özellikle bu bölgeye ilgili haklar konusunda uluslararası kararlarla çözmeliyiz” diyen Pompeo, tarafları uzlaşmaya davet ederek “Her yerde askeri ayak izini azaltmalı, askeri değil diplomatic yollara başvurmalıyız” yorumunda bulundu.