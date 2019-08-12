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Askeri birlikteki patlamada yaralı sayısı arttı!

Rusya’da, Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde geçen hafta meydana gelen patlamada yaralıların sayısı 33’e yükseldi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:07
Askeri birlikteki patlamada yaralı sayısı arttı!

Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde geçen hafta meydana gelen patlamada yaralıların sayısı 33'e çıktı.

Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Krasnoyarsk bölgesinin Açinsk şehrinde geçen hafta yaşanan patlamada 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde geçen hafta patlama olmuş, bir kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen hafta Rusya'nın Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte de füze motor denemesi sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirmişti.

 

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:07
  1. Rusya
  2. Açinsk
  3. Krasnoyarsk bölgesi
  4. Rusya Sağlık Bakanlığı
  5. füze
  6. askeri birlikler

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