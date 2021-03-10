Askeri bilgide vereceklerdi! 3 terörist PKK’ya giden 2 milyon dolarla yakalandı
Türkiye-Suriye sınır hattındaki Çobanbey’de terör örgütü PKK/YPG üyesi 3 terörist, örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı.
Suriye’nin kuzeyindeki güvenlik güçleri hakkında topladığı bilgileri terör örgütü PKK’ye aktarma girişiminde olan ve örgüte finansal kaynak sağlayan iki örgüt üyesi 2 milyon doları teslim etmek üzere Çobanbey bölgesine geldi. Kilis Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri, parayı teslim almaya gelen terör örgütü üyesiyle birlikte 3 teröristi gözaltına aldı. Ele geçirilen paraların, Münbiç bölgesindeki teröristlere götürüldüğü öğrenildi. İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda ise gözaltına alınan 12 kişiden 5’i cezaevine gönderildi.