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Askeri araçlar EYP tuzaklarını önceden görecek

Assuva Savunma Sanayii, araç ve dronelara monte edilmiş yeni projesini duyurdu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:40
Askeri araçlar EYP tuzaklarını önceden görecek

Türk özel sektörü tarafından geliştirilen el yapımı patlayıcılara (EYP) uzaktan duyarlı dedektörler üreten Assuva Savunma Sanayii, araç ve dronelara monte edilmiş yeni projesini duyurdu.

Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, yer altı görüntüleme cihazlarının araçların önüne montajı üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Böylelikle yıllardır büyük kayıplar verdiğimiz terör saldırılarına dur demiş olacağız. Özellikle EYP tuzaklarını araçla giderken dahi en az 40-50 metre önceden tespit edebileceğiz. Bu sayede şehit haberlerine son vermek istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 11:40
  1. Türk özel sektörü
  2. el yapımı patlayıcılar (EYP)
  3. Assuva Savunma Sanayii
  4. Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ
  5. EYP

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