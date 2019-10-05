Askeri araçlar EYP tuzaklarını önceden görecek Assuva Savunma Sanayii, araç ve dronelara monte edilmiş yeni projesini duyurdu.

Türk özel sektörü tarafından geliştirilen el yapımı patlayıcılara (EYP) uzaktan duyarlı dedektörler üreten Assuva Savunma Sanayii, araç ve dronelara monte edilmiş yeni projesini duyurdu. Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, yer altı görüntüleme cihazlarının araçların önüne montajı üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Böylelikle yıllardır büyük kayıplar verdiğimiz terör saldırılarına dur demiş olacağız. Özellikle EYP tuzaklarını araçla giderken dahi en az 40-50 metre önceden tespit edebileceğiz. Bu sayede şehit haberlerine son vermek istiyoruz” dedi.

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