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Askere uğurlanırken kazada ölen genç, askeri törenle toprağa verildi

Adana'nın Karataş ilçesinden vatani görevini yapacak olduğu Erzincan'a gitmek üzere yakınlarıyla birlikte yola çıkan, ancak feci bir kaza sonucu yaşamını yitiren 20 yaşındaki Haydar Ateş, törenle toprağa verildi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:53
Askere uğurlanırken kazada ölen genç, askeri törenle toprağa verildi

Adana'da, askere gitmek için kendisini uğurlayanlarla birlikte bulunduğu midibüsün ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışması sonucu hayatını kaybeden Haydar Ateş (20), son yolucuğuna askeri törenle uğurlandı. Ateş, aynı kazada birlikte can verdiği babaannesi Elzem Ateş ile birlikte toprağa verildi.

Kaza, 31 Ocak'ta merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Askere gidecek olan Haydar Ateş ile kendisini uğurlamaya gelenler, Karataş Belediyesi'nin tahsis ettiği midibüse binerek, il merkezine gitmek için yola çıktı.  Ancak minibüs, Yüreğir'e geldiğinde ters yönden gelen İbrahim Ç.'nin kullandığı iş makinesiyle çarpışıp, devrildi. Kazada, Erzincan'daki birliğine teslim olmak için yola çıkan Haydar Ateş, babaannesi Elzem Ateş ve arkadaşı Murat Kazım Aydın yaşamını yitirdi. 18 kişi de yaralandı.



Murat Kazım Aydın Adana'da toprağa verilirken, Haydar Ateş ve Elzem Ateş Karataş, son yolculuklarına bugün uğurlandı. Haydar Ateş için düzenlenen askeri törende babaanne ve torunun tabutları yan yana konuldu. Aile üyeleri ve yakınları ile çok sayıda subayın hazır bulunduğu törende Haydar Ateş'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, askerler tarafından taşındı. Haydar Ateş ve Elzem Ateş, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. İlçe merkezinde de yaklaşık 5 bin kişi, dev bir Türk Bayrağı taşıyarak, 'İstiklal Marşı'nı okudu. 

Vatani görevini yapmak için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü'ndeki öğrenimini donduran Haydar Ateş'in kazaya kurban gittiği midibüsün içinde şarkı söylediği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Ateş'in şarkı söylediği, yakınlarının da kendisine alkışlarla eşlik ettiği görülüyor. 

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:53
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