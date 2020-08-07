  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Asker uğurlamaları yasaklandı mı?

Asker uğurlamaları yasaklandı mı? sorusu askere gidecekler ve yakınları tarafından merak ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ağustos ayı celp dönemi öncesinde asker uğurlamayla ilgili açıklamada bulundu. Asker uğurlamalarıyla ilgili uyarıda bulun İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 8 Ağustos itibariyle başlayacak celp döneminde askere gidecek gençlere ve yakınlarına seslendi. Peki, İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:55:00 -
Asker uğurlamaları yasaklandı mı?

Asker uğurlamaları yasaklandı mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ağustos ayı celp dönemi öncesinde asker uğurlamayla ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, 8 Ağustos itibariyle başlayacak celp döneminde askere gidecek gençlere ve ailelerine videolu bir mesajla seslendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, asker uğurlamalarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Yerlikaya, 8 Ağustos itibariyle başlayacak celp döneminde askere gidecek gençlere ve yakınlarına seslendi. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında asker uğurlaması yapılamayacağını belirten Vali Yerlikaya, temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlattı.

İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, “Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım. Yeni celp dönemi geldi. 8 Ağustos itibari ile İstanbul’dan 16 bin 346 evladımız vatani görevini yapmak üzere memleketimizin dört bir tarafa dağılacak. Evlatlarının asker olacağı günü dört gözle bekleyen kıymetli ailelerimiz, arkadaşını askere uğurlayan gençlerimiz heyecanınızı yürekten paylaşıyorum. Hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını tehlikeye atmayınız. Temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz vermeyiniz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bill Gates koronavirüsten daha tehlikeli deyip uyardı
Dünya

Bill Gates koronavirüsten daha tehlikeli deyip uyardı

Microsoft'un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eşbaşkanı Bill Gates, iklim değişikliğinin koronavirüs salgınından daha tehlikeli ola..
İstanbul Valisi duyurdu: Yasaklandı
Gündem

İstanbul Valisi duyurdu: Yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte asker uğurlamalarının yapılmayacağını duyurdu.
Saymaz'dan Doğu Akdeniz yorumu! Katillerle arayı bozduğumuz için oldu diyor
Gündem

Saymaz'dan Doğu Akdeniz yorumu! Katillerle arayı bozduğumuz için oldu diyor

Mısır ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz için imzalanan deniz yetki alanına ilişkin açıklamalarda bulunan Saymaz, Mısır, İsrail ve Suriye i..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı