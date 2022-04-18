Asistan hekimlik kontenjanları açıklandı mı? Asistan hekimlik tercihleri ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alanların arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanların ÖSYM Başkanlığı'nın internet sitesinde açıklandığını duyurdu. Tercih işlemleri yakında başlayacak.

Asistan hekimlik tercihleri ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistan hekimlik kontejanlarının açıklandığına dair açıklama yaptı. Koca, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun."

Uzmanlık öğrencisi kadrosu ne kadar?

Uzmanlık sınavı kontenjanlarına ilişkin soru üzerine Bakan Koca, " Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere bildiğiniz üzere meclisimizden bir kanun geçti, Cumhurbaşkanı'mız tarafında da onaylandı. Doğrusu biz o yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye de daha önceden bildirmiştik, geçen ay itibarıyla. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.