  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Asırlık ağaçların gölgesindeki "antik yolun" tescili turizmde hareketlilik beklentisi doğurdu
Aktüel

Asırlık ağaçların gölgesindeki "antik yolun" tescili turizmde hareketlilik beklentisi doğurdu

Edirne Tanıtım ve Turizm Başkanı Bülent Bacıoğlu: - "Doğal ve tarihi kimliği olan Karaağaç Antik Yolu'nun doğal sit alanı olarak koruma altına alınması çok doğru bir karar"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:03:39 -
Asırlık ağaçların gölgesindeki "antik yolun" tescili turizmde hareketlilik beklentisi doğurdu

EDİRNE (AA) - Edirne Tanıtım ve Turizm Başkanı Bülent Bacıoğlu, Karaağaç Antik Yolu'nun "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesinin çok önemli bir karar olduğunu bildirdi.

Bacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescil edildiğini anımsattı.

Meriç Nehri'nin güneyinden başlayıp kent merkezini Karaağaç Mahallesi'ne bağlayan her iki yanının asırlık ağaçlarla süslü yolun dünyanın en güzel yollarından biri olduğunu ifade eden Bacıoğlu, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan yolun koruma altına alınmasının sevindirici bir karar olduğunu söyledi.

-"Turizm hareketliliği sağlar"

Kararın, Karaağaç ve çevresindeki turizm hareketliliğine katkı sunacağını belirten Bacıoğlu, "Edirne’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin bu şekilde korunmaya alınması çok güzel bir karar. Lozan Caddesi, Edirne’yi Karaağaç’a bağlayan nokta. Karaağaç Mahallesi, tarihi kimliğe sahip bir yer. Turistler geldiğinde bu yolda yürüyor, Edirne halkı burada bisiklete biniyor ve doğa yürüyüşleri yapıyor." ifadelerini kullandı.

Yolun doğal yapısının korunacağını vurgulayan Bacıoğlu, "Bu anlamda doğal ve tarihi kimliği olan Karaağaç Antik Yolu'nun doğal sit alanı olarak koruma altına alınması çok doğru bir karar. Burada dişbudak, söğüt, çınar ve karaağaç çeşidi olan anıt ağaçlar bulunuyor. Geçmişten günümüze özelliğini kaybetmeyen bu yeri geleceğe taşıman için atılan bu adım, buranın korunması ve daha güzel hale gelmesini sağlayacaktır." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar

Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr'de soruları yanıtladı. Memiş, altın ve gümüşle ilgili kritik açıklamalarda b..
Asistanı duyurdu! Nihat Hatipoğlu'ndan üzen haber
Gündem

Asistanı duyurdu! Nihat Hatipoğlu'ndan üzen haber

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan asistanı üzen haberi "Hocam koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde deva..
Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti
Dünya

Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'dekİ faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, ABD ile provoke edici bir tatbikat yaptı.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı