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‘Aşırı tüylenme’nin önde gelen sebebi ruhî sarsıntı

Menapoz döneminde de oluyor, yaşlanmakla da.. Fakat gençlerdeki en önemli sebep: kafaya takmak ve olur olmaz sevdalanmak!

13 Eylül 2018 Perşembe 19:34
‘Aşırı tüylenme’nin önde gelen sebebi ruhî sarsıntı

Kandaki androjen hormonunun yükselmesinin sebebi çok ama sonucu aynı: Aşırı tüylenme, hatta kıllanma!

Genç kızlarda, kadınlarda tüylenme başlı başına bir sorun. İstenmeyen tüylenmenin genellikle ruhî bunalım, stres, gerginlik, korku, endişeden; ikinci olarak da genetik yapıdan kaynaklandığı belirtiliyor. Her iki durumun da temelinde hormon yapısının bozulması var.. Bu hormonun adı kandaki “androjen”dir. Hem erkekte hem kadında bulunur. Erkeklerde, kadınla kıyaslanmayacak kadar baskındır. Kadında androjen hormon seviyesinin yükselmesi, menapoz döneminde de olur. Yaşlanma ile de.. Yumurtalık tümörleri de fazla androjen salgılamak suretiyle tüylenmeye yol açabilir. Androjen hormonu, böbreküstü bezlerinde üretilir. Nadir de olsa buradaki hipofiz bezinin aşırı çalışması istenmeyen tüyleri artırır.

Aşırı tüylenmeye bazen çeşitli sebeplerle kullanılan danazol, anabolik steroidler, kortizon, progesteron, fenitoin, diazoksid, siklosporin, streptomisin, minoksidil gibi ilaçlar da yol açıyor. Fakat ilaçlara bağlı tüylenme genellikle kalıcı değildir ve ilacın kesilmesinden sonra birkaç ay içinde geriler.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 19:34
  1. androjen
  2. aşırı tüylenme
  3. tüylenmenin sebebi

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