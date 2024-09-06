Aşırı alkol alan ayyaşın cinsel organını kestiler

ABD’de kontrol altına alınamayan tip 2 diyabet ve prostat büyümesi rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki bir hasta, “aşırı alkol tüketimi” nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Aşırı alkol tüketimine bağlı olarak vücudunda kangren gelişen adamın penisi kesildi.

PROSTATI ANORMAL ŞEKİLDE BÜYÜDÜ

Kimlik bilgileri açıklanmayan adamın, yapılan testler sonucunda hayati bulgularının stabil olduğu, ancak prostatının anormal şekilde büyüdüğü ve çok sayıda apsesi olduğu belirlendi. Kan nakli, insülin ve antibiyotik tedavisinin işe yaramamasının ardından adamın kangren olan penisi kesildi. Penis nekrozu geliştirdiği belirlenen adam, amputasyonun ardından taburcu edildi.