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Gündem Aşırı alkol alan ayyaşın cinsel organını kestiler
Gündem

Aşırı alkol alan ayyaşın cinsel organını kestiler

Yeniakit Publisher
2024-09-06 11:07:00 -
Aşırı alkol alan ayyaşın cinsel organını kestiler

ABD’de aşırı alkol tüketen bir adamın penisi kesilmek zorunda kalındı.

ABD’de kontrol altına alınamayan tip 2 diyabet ve prostat büyümesi rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki bir hasta, “aşırı alkol tüketimi” nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Aşırı alkol tüketimine bağlı olarak vücudunda kangren gelişen adamın penisi kesildi.

 

PROSTATI ANORMAL ŞEKİLDE BÜYÜDÜ

Kimlik bilgileri açıklanmayan adamın, yapılan testler sonucunda hayati bulgularının stabil olduğu, ancak prostatının anormal şekilde büyüdüğü ve çok sayıda apsesi olduğu belirlendi. Kan nakli, insülin ve antibiyotik tedavisinin işe yaramamasının ardından adamın kangren olan penisi kesildi. Penis nekrozu geliştirdiği belirlenen adam, amputasyonun ardından taburcu edildi.

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