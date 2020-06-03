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Gündem

Aşiretlerin silahlı çatışmasına polis müdahale etti

Hakkari Cizre'de Çikan ve Teyan adlı aşiretler arasında çatışma çıktığı iddia edildi. Polis olaylara müdahale ettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 03:55:00 -

Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan iddiaya göre Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde iki aşiret arasında çatışma çıktı.

Olaya ilişkin cep telefonu ile çekilen bir de görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüde otomatik silahlarla ateş edilmesine ilişkin sesler duyuluyor.

Caddenin ilerisinde sağda ve yine caddenin sonunda sürekli hareket halinde olan insanlar görülüyor.

Aşiretler arasında bir çatışma yaşandığı yönünde şu ana kadar resmi makamlardan resmi bir açıklama yapılmadı.

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