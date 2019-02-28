Aşiret liderleri konuştu: Erdoğan'dan iki şey istedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kanaat önderleri Ankara'da basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda bulunan Şemdinlili kanaat önderi Mela Abdullah, Erdoğan'dan medreselerde okuyanlara diploma verilmesi ve bunun üniversite diplomasıyla denk olmasını isterken, Mele Hüseyin Benavoki, Şemdinli ile Irak arasında bir sınır kapasının açılmasını istedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda hazır bulunan Şemdinlili kanaat önderi Mela Abdullah, Erdoğan'dan medreselerde okuyanlara diploma verilmesi ve bunun üniversite diplomasıyla denk olmasını talep etti. Yine toplantıda bulunan Mele Hüseyin Benavoki, Şemdinli ile Kuzey Irak arasında bir sınır kapasının açılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Başkent'te Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 20 dakika sürdü. Kabulde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da hazır bulundu.

Toplantıya katılan kanaat önderleri Mela Abdullah veMele Hüseyin Benavoki, Rûdaw'a konuştu.

"Neden çağırdıklarını bilmiyorduk"

Görüşmeye ilişkin konuşan Şemdinlili kanaat önderi Mela Abdullah, "Herkes konuşarak taleplerini dile getirdi. Barış ve iyileşmeden bahsettiler" dedi.Mela Abdullah, "Bizi davet ettiler. Neden çağırdıklarını bilmiyorduk. Dün buraya geldiğimizde Cumhurbaşkanının misafiri olduğumuzu söylediler. Bir çok alim, kanaat önderi, medrese hocaları, şeyhler ve aşiret liderleri gelmişti" ifadelerini kullandı.

Birinci talep: Medrese öğrencilerinin mağduriyeti

Mela Abdullah, görüşmeye katılanların taleplerini dile getirdiğini söyledi. Toplantıda barış ve iyileşmeden bahsedildiğini belirten Mela Abdullah, konuşulmayan hiçbir şey kalmadığını kaydetti. Milletin mağdur olmamasının dile getirildiğini ifade eden Mela Abdullah, sözlerine şunları ekledi:

"Medreselerin durumu ve eksiklikleri konuşuldu. Talebelerin eğitilmesi için gerekli masraflar hakkında konuşuldu. Medreselerden mezun olanlara diploma verilmesi mevzusu konuşuldu. Diplomanın üniversite diploması olarak kabul edilmesi teklifi yapıldı. İnşallah olacak. Barış ta olacak inşallah. Yüce Allah iyi etsin. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı kendilerine sunulan talepleri yazdılar. İnşallah güzel bir şekilde yerine getirilir."

"Özellikle medreseler ve eğitim için millet adına inşallah çok rahat olur. Çok güzel şeyler söylendi. Barış olmazsa hayat, din ve huzur olmaz. Ama barış olursa din de millet de fakir de fayda görür. Allah dünyaya barışı hakim kılsın inşallah. Söylediğimiz şeyler hoşlarına gitti. 'Bu istişareler güzel. Bilmediğimiz şeyleri söylediniz. Bunlardan yararlanacağız' dedi. Erdoğan çıktıktan sonra İçişleri Bakanı konuştu. Katılımcılar iyi şeyler söyledi. Onlar da memnun oldu."

İkinci talep: Sınır kapısı

Mele Hüseyin Benavoki ise, "Barış ve memleket sorunları konuşuldu. Memnun olduk. Sordukları sorulara bilgimiz ölçüsünde cevap verdik. Şemzinan (Şemdilli) ile Kürdistan (Kuzey Irak) arasında bir sınır kapısı açılmasını istedik. Halkımız fakir dedik. Onlarda üzerinde duracaklarını söyledi" diye konuştu.