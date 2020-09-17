Aşiret liderinden çarpıcı açıklama: ABD çıksa, PKK bir günde biter!

2011 yanından bu yana Suriye’de yaşanan iç savaş sırasında otorite boşluğundan faydalanan terör örgütü PKK, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismiyle ülkede yapılanmaya gitti. ABD tarafından desteklenen SDG, bölgedeki aşiretlere savaş açtı.

Aşiret liderlerini hedef alan teröristler, bazı liderlere suikast uyguladı, bazılarını da esir aldı.

PKK, Ağustos ayı başında da bölgede 1 milyonu aşkın nüfusa sahip olan El-Agidat aşireti liderini hedef aldı.

Bu gelişmenin ardından El-Agidat aşireti, PKK’nın saldırısına sessiz kalmadı, teröristlerle çatışmaya girdi. 3 gün süren çatışmalar esnasında, bazı köyler PKK’nın elinden kurtarıldı.

Gelişmelere ilişkin, El-Agidat aşireti reislerinden Ammar el-Haddavi DHA’ya açıklamalarda bulundu.

“ABD çıksın, PKK kalmaz”

“Verilen süre doldu ama araya giren ABD ve diğer ülkelerle görüşmeler devam ediyor” diyen el-Haddavi, teröristlerin çıkarılması gereken bölgelerdeki faaliyetlerinin devam ettirilmesi nedeniyle ABD’nin toplantı çağrılarının kabul edilmediğini söyledi. Gelişmeleri takip ettiklerini söyleyen el-Haddavi, öncelikli isteklerinin Deyrizor’u halkın yönetmesi ve teröristlerin bölgeden gitmesi olduğunu belirtti. İşgalci PKK’nın sırtını ABD ve BM’ye dayadığını ifade eden aşiret lideri Ammar el-Haddavi, “ABD ülkemizi terk etsin, PKK bir gün bile orada kalamaz. ABD çıktıktan sonra Suriye’de PKK veya PYD diye bir şey kalmaz” diye konuştu.

Teröristlerin, aşiretin güçlü yapılarını bozmak istediğini söyleyen Ammar el-Haddavi, 100 bin silahlı güçlerinin bulunduğunu, PKK ile her durumda savaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

“Türkiye Deyrizor’a girsin”

Teröristlere karşı savaşırken Arap ülkelerinin kendilerine sırt çevirdiğini, sadece Türkiye’den destek gördüklerini belirten el-Haddavi, “2011’de başlayan iç savaştan sonra Türk kültürünü, insanlığını, hukukunu, adaletini ve dürüstlüğünü hepimiz gördük” ifadelerini kullandı.

Suriye halkı gibi, kendilerinin de Türkiye’nin topraklarını özgürleştirmesini istediklerini vurgulayan aşiret lideri el-Haddavi, “Suriye halkı olarak tek umudumuz Türkiye. Biz Türkiye’nin diğer bölgeler gibi Deyrizor’a da girmesini istiyoruz.” dedi. Tek isteklerinin bir an evvel TSK'nın Deyrizor’u teröristlerden temizlemesi olduğunu dile getiren aşiret lideri, Deyrizor'un özgürleştirilmesi talebini yineledi.

“Türkiye İslam’ın kalesi”

Baggara Aşireti’nin önde gelen isimlerinden Abdulgaffur Şeyh el-Huseyni de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. El-Huseyni, Türkiye’den destek beklediklerini söyledi. Halkın çok acı çektiğini ifade eden el-Huseyni, “Türkiye artık İslam’ın kalesi ve Müslümanın kalkanı oldu” diye konuştu. Baggara Aşireti’nden el-Huseyni, Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki operasyonunu sürdürmesini ve sınır hattıyla Deyrizor’u PKK’lı teröristlerden tamamen temizlemesini istediklerini dile getirdi.