Asimile edilen Uygur Müslümanlarının sayısı açıklandı!
Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında asimile edilen Uygur Müslümanlarının sayısı açıklandı.
Çin yönetimi, Doğu Türkistan'daki baskı ve soykırım politikalarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Müslüman Uygurlar, etnik, kültürel ayrımcılığa, insan hakları ihlallerine, günümüzdeki ikinci Nazi Kamplarında işkence, asimilasyon ve soykırıma maruz kalıyor.
Çin'in, Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara uyguladığı zulmün korkunç boyutu artarken, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında asimile edilen Uygur Müslümanlarının sayısı açıklandı.
Açıklanan verilere göre toplama kamplarında asimile edilen Uygur Müslümanlarının sayısı üç milyonu aştı.
Daily Ummah