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Siyaset AsiltürK, Cumhurbaşkanı ile iftar yaptı: Ali Aktaş, Saadet'in yakasından düşeceğini duyurdu!
Siyaset

AsiltürK, Cumhurbaşkanı ile iftar yaptı: Ali Aktaş, Saadet'in yakasından düşeceğini duyurdu!

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürkün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iftar yapması, Saadetli bazı isimleri yine fena gerdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 17:00:00 - 2021-04-22 17:08:25
AsiltürK, Cumhurbaşkanı ile iftar yaptı: Ali Aktaş, Saadet'in yakasından düşeceğini duyurdu!

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbalkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte iftar yaptı.

'Kendi hesabıma yeni bir yol açmaya karar verdim'

Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iftar yapması, Saadet'in içindeki bazı isimleri fena gerdi. Oğuzhan Asiltürk'ün daha önce 'O kim ki?' diyerek yaptığı yorumlarına sert çıktığı Ali Aktaş, twitter hesabından paylaşımda bulundu. Aktaş, kendisine yeni bir yol çizeceğini belirterek, "Asiltürk'ün Saadet'i saraya eklemleme çabası karşısında kendi hesabıma 'yeni bir yol' açmaya karar verdim. Mevcut düzeneğin bu açık pazarlık karşısında net bir tavır ortaya koyamamasını da yadırgıyorum. Saraya teslim olmak yok; yolumuzu tırnaklarımızla kazıya kazıya açacağız." dedi.

'Ali Aktaş kim ki?

Ali Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra da benzer tepkileri vermiş, Asiltürk ise 'Ali Aktaş kim ki?' diyerek Aktaş'ın Saadet Partisi adına söz söyleme hakkı olmadığını söylemişti.

Oğuzhan Asiltürk tartışmalara noktayı koydu: Ali Aktaş kim ki!
Oğuzhan Asiltürk tartışmalara noktayı koydu: Ali Aktaş kim ki!

Siyaset

Oğuzhan Asiltürk tartışmalara noktayı koydu: Ali Aktaş kim ki!

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