THY- Euroleague
0553 313 94 23

Aşıları ciddiye alın!

Hepatit A aşısı, çocuk sağlığı için büyük bir önlem..

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:37
Aşıları ciddiye alın!

Çocuklara Hepatit A aşısı yapılmadığı takdirde, ileride karaciğer yetmezliğine kadar varan rahatsızlıklara davetiye çıkarmakta.. Özellikle küçük çocuklar ve ileri yaştaki kişiler ağır Hepatit A ile ilgili hastalık geçirdiğinde, karaciğer yetmezliği sorunu yaşayıp hayatlarını kaybetmektedir. Çocuklarda aşı listesinde bulunmayan hepatit A aşısı, hastalığın geçirilmesiyle karaciğer nakillerine sebep olan karaciğer yetmezliğinde büyük önem taşıyor. Bu anlamda hepatit A aşısının başta çocuklar olmak üzere herkese yapılması gerekiyor.

Aslında doğumdan itibaren çocukların “Aşı Takvimi”ne özen göstermek, anne babaların en önemli ebeveyn görevi. Hayati bir görev bu. Lütfen listeye dikkat edin:

Bebek doğduğunda: Hepatit B 1. Doz

1. Ay: Hepatit B 2. Doz

2. Ay: 5’li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 1. Doz

2. Ay: Verem Aşısı 1. Doz

2. Ay: Konjuge Pnömokok Aşısı 1. Doz

4. Ay: 5’li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 2. Doz

4. Ay: Konjuge Pnömokok Aşısı 2. Doz

6. Ay: Hepatit B 3. Doz

6. Ay: 5’li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 3. Doz

6. Ay: Konjuge Pnömokok Aşısı 3. Doz

6. Ay: Oral Polio Aşısı 1. Doz

12. Ay: 3’lü karma aşı (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) + Hepatit A aşısı 1. Doz

12. Ay: Konjuge Pnömokok Aşısı (Rapel) Pekiştirme Dozu

18. Ay: 5’li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) (Rapel) Pekiştirme Dozu

18. Ay: Oral Polio Aşısı 2. Doz

7 Yaş: 3’lü karma aşı (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) + Hepatit A aşısı (Rapel) Pekiştirme Dozu

7 Yaş: Oral Polio Aşısı 3. Doz

7 Yaş: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz aşısı 1. Doz

15 Yaş: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz aşısı 2. Doz

Aşılar çocuğunuzda bir rahatsızlık veya alerji gibi durumlar varsa, dozaj ve karışımları değişebilir. Bu listedeki bilgiler sadece çocuğunuza hangi aylarda hangi aşıların yapılması gerektiğini gösteriyor. Aşıdan önce mutlaka doktorunuza veya sağlık ocağı gibi kuruluşlara gidip ayrıntılı bilgi almalısınız. Unutmayın bu işler şakaya veya umursamazlığa gelmez.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:40
  1. aşı
  2. çocukların olması gereken aşılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eviniz yüksek gerilim hattındaysa tehlikedesiniz
    1. Eviniz yüksek gerilim hattındaysa..
    2. İlk yarının lideri Gençlerbirliği
    3. Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden..
    4. 1,5 milyon lira ödülle aranan terörist..
    5. Sarı yelekliler Brüksel'i karıştırdı
    6. Evinizdeki kazaları önlemek elinizde
    7. TÜGİAD 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı
    8. Tutuşan teröristler tünel kazmaya..
    9. Doktorlar 4 saat uğraştılar ama..
    10. Kansere çiğdem bombası
    11. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    12. Denizli'de Toplu Açılış Töreni
    13. Maçın ardından
    14. Katar'dan KİK'e "güçsüzlük" eleştirisi
    15. Özbekistan'ın en iyisi Bezerra
    16. 7 terörist etkisiz hale getirildi
    17. Kuşburnu hakkında bunları biliyor..
    18. Fındık doğal multivitamin kaynağı
    19. Göz seğirmesinin nedenleri nelerdir?
    20. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak