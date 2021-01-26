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Gündem Aşılandığını unut, tedbirleri unutma!
Gündem

Aşılandığını unut, tedbirleri unutma!

Aşı temini ve aşılama çalışmalarına bir çok ülkeden geç başladığı halde aşılama sayısında kısa sürede ilk sıralara yükselen Türkiye, bir yandan dünyaya örnek olurken bir yandan da yeni aşıların bir an önce getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 09:48:00 -
Aşılandığını unut, tedbirleri unutma!

 Göksel Çağlav  Ankara 

Kendisi de aşı olan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan ise aşı olanların da tedbirlere  tam olarak uymaya devam etmesi gerektiğini aktardı. Eryazğan, şunları söyledi: “Öncelikle aşı olan vatandaşlarımızın aşı olduklarını unutarak, ‘Hiç olmamış gibi’ maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine mutlak surette devam etmeleri gerekiyor. Dün Türkiye’ye getirilen ikinci parti aşıların da 14 günlük test süresinden geçmesiyle aşılama çalışmalarında hızlı bir artış yaşanacak. Yeni dozlar Türkiye için çok sevindirici, devamının da bir an önce gelmesiyle aşılamaya hiçbir ara vermeden kısa bir sürede tüm vatandaşların aşılanması çok önemli. Öğretmenler, polisler ve risk grubundaki diğer meslek grupları bir sonraki programda yer alıyor. Yani bu partiye yetişmeyebilir. Okulların daha risksiz açılabilmesi için en az 5 milyon doz aşının daha acil bir şekilde getirilmesi gerekiyor.”    


Yeni Akit Gazetesi
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