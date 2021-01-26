Aşılandığını unut, tedbirleri unutma!

Göksel Çağlav Ankara

Kendisi de aşı olan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan ise aşı olanların da tedbirlere tam olarak uymaya devam etmesi gerektiğini aktardı. Eryazğan, şunları söyledi: “Öncelikle aşı olan vatandaşlarımızın aşı olduklarını unutarak, ‘Hiç olmamış gibi’ maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine mutlak surette devam etmeleri gerekiyor. Dün Türkiye’ye getirilen ikinci parti aşıların da 14 günlük test süresinden geçmesiyle aşılama çalışmalarında hızlı bir artış yaşanacak. Yeni dozlar Türkiye için çok sevindirici, devamının da bir an önce gelmesiyle aşılamaya hiçbir ara vermeden kısa bir sürede tüm vatandaşların aşılanması çok önemli. Öğretmenler, polisler ve risk grubundaki diğer meslek grupları bir sonraki programda yer alıyor. Yani bu partiye yetişmeyebilir. Okulların daha risksiz açılabilmesi için en az 5 milyon doz aşının daha acil bir şekilde getirilmesi gerekiyor.”