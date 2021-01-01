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Aktüel Aşılamanın 28 gün arayla yapılması daha yüksek antikor sağlayacak
Aktüel

Aşılamanın 28 gün arayla yapılması daha yüksek antikor sağlayacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: - "Aşılamanın 28 gün arayla yapıldığı uygulamada elde edilen antikor seviyesinin 14 güne göre daha yüksek olduğu saptandı" - "Son Bilim Kurulu toplantımızda ülkemizde salgın hızının düşüşe geçtiği bir dönemde, daha yüksek antikorun elde edildiği ortaya konulmuş 0-28'inci gün aşı uygulamasına karar verildi" - "İkinci dozun uygulanmasının iki hafta sonrasında bağışıklık sistemi yanıtı istenilen düzeye çıkacaktır. Unutulmamalıdır ki toplumdaki bağışıklık oranı belli bir düzeye ulaşıncaya kadar maske, sosyal mesafe, sıkı temizlik ve kalabalıklardan kaçınma kurallarına uymak durumundayız"

Yeniakit Publisher
2021-01-01 14:07:15 -
Aşılamanın 28 gün arayla yapılması daha yüksek antikor sağlayacak

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Sinovac firmasınca üretilen Kovid-19 aşısının birinci ve ikinci doz uygulamaları 14 gün yerine 28 gün arayla yapıldığında elde edilen antikor seviyesinin daha yüksek olduğunu bildirdi.

Türkiye'ye getirildikten sonra Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledilen 3 milyon doz Kovid-19 aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarındaki incelemeler olumlu sonuçlanırsa uygulanmaya başlanacak.

Kayıpmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı güçlü bir bağışıklık sistemi yanıtının elde edilmesi için aşıların 2 doz şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Sinovac tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif aşının Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında hem 14 hem de 28 gün arayla 2 doz şeklinde uygulandığını belirten Kayıpmaz, "Salgın hızının arttığı durumlarda daha hızlı aşılama için 14 gün arayla iki doz uygulamanın tercih edilebileceği, 14 günlük sürenin antikor oluşumu için yeterli olduğu sonucuna varıldı." dedi.

Kayıpmaz, 28 gün arayla yapılan uygulamada ise daha iyi sonuçlar elde edildiğine dikkati çekerek, "Aşılamanın 28 gün arayla yapıldığı uygulamada elde edilen antikor seviyesinin daha yüksek olduğu saptandı. Son Bilim Kurulu toplantımızda ülkemizde şu anda olduğu gibi salgın hızının düşüşe geçtiği bir dönemde, daha yüksek antikorun elde edildiği ortaya konulmuş 0-28'inci gün aşı uygulamasına karar verildi." bilgisini paylaştı.

- "İkinci dozun uygulanmasından iki hafta sonra bağışıklık istenilen düzeye çıkacaktır"

Aşının hem ilk hem de ikinci dozunun uygulamasının ardından vatandaşların tedbirlere uymaya devam etmesinin önemini vurgulayan Kayıpmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkinci dozun uygulanmasının iki hafta sonrasında bağışıklık sistemi yanıtı istenilen düzeye çıkacaktır. Unutulmamalıdır ki toplumdaki bağışıklık oranı belli bir düzeye ulaşıncaya kadar maske, sosyal mesafe, sıkı temizlik ve kalabalıklardan kaçınma kurallarına uymak durumundayız.

Aşılama, virüsle karşılaştığımızda hastalığı en hafif şekliyle atlatmak ve toplum bağışıklığının sağlanması için elimizdeki en güçlü araçtır. Toplumdaki bağışıklığın en yüksek orana ulaşması ve bu sayede normale dönüş sürecimizi başlatabilmek için bizler de el birliğiyle aşı kampanyasına destek olmalıyız."

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