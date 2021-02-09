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Yaşam Aşılamalar hangi yaş grubunda?
Yaşam

Aşılamalar hangi yaş grubunda?

Koronavirüs aşı programı tüm hızıyla devam ediyor. Yurt genelinde öncelikli gruptaki vatandaşlarımız aşılanıyor. Sağlık çalışanları ile başlanana aşılama programında şuan kimler aşılanıyor? Aşılamalar hangi yaş grubunda? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-09 17:04:00 -
Aşılamalar hangi yaş grubunda?

Korona virüsle mücadelede aşılama süreci Ocak ayında başladı. Sağlık Bakanlığı aşılama sıralamasını vatandaşlarla paylaştı. Aşı takvimine göre öncelik sıralaması olan gruplar aşılanmaya devam ediyor. Peki, şuanda hangi grup aşılanıyor?

Aşılamalar hangi yaş grubunda?

Sağlık Bakanlığı aşı takvimini 4 aşamaya böldü. Şu an hala 1. aşamadaki aşılama grupları aşılanıyor. Takvime göre A grubunda bulunan sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) aşılandı.

1. Aşamanın B grubunun aşılanması sürüyor. Şimdiye kadar 90 yaş ve üstü, 85-89 yaş arası, 80-84 yaş arası ve 75-79 arası vatandaşların aşılama süreci başladı. 70-74 arası vatandaşların aşılama işlemleri bittikten sonra 65-69 yaş arası vatandaşlar aşılanacak ve 1. aşama aşılama listesi tamamlnamış olacak.

KORONAVİRÜS AŞILAMA SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

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