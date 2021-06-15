Aşılamada günlük rekor kırıldı! Bakan Koca duyurdu: 1 milyon doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada günlük rekorun kırıldığını duyurdu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık." dedi.
Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı. Uygulanan toplam aşı miktarı 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.
1 milyon doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" açıklamasında bulundu.