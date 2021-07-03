Aşılama hızı tüm hızıyla devam ediyor!

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Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 3 Temmuz saat 14.38 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 35 milyon 689 bin 276, ikinci doz aşı 15 milyon 533 bin 788 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 52 milyon 146 bin 925'e yükseldi.



İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 813 bin 574, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 561 bin 040, toplam 9 milyon 543 bin 314, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 899 bin 357, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 301 bin 811, toplam 4 milyon 298 bin 709, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 351 bin 057, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 055 bin 112, toplam 3 milyon 484 bin 434 doz olarak kayıtlara geçti.

