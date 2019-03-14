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Aşık Veysel, ölümsüz eserleriyle anıldı

KOCAELİ(İHA) –Aşık Veysel ölümünün 46.

14 Mart 2019 Perşembe 12:48
Aşık Veysel, ölümsüz eserleriyle anıldı

KOCAELİ(İHA) –Aşık Veysel ölümünün 46. Yılında Kocaeli’de düzenlenen ve ölümsüz eserlerinin seslendirildiği programda anıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sivaslılar Derneği işbirliğiyle ölümünün 46. yıldönümünde Aşık Veysel’i Anma Programı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından büyük usta Aşık Veysel’in ölümsüz eserleri SDKM’de düzenlenen anma programında seslendirildi. Özel programda büyük ustanın sevgi, barış, kardeşlik temalı eserlerine vatandaşlar hep birlikte eşlik etti.



Aşık Veysel’i Anma Programı’na Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan,Kocaeli Sivaslılar Dernek Başkanı İsmail Hakkı Nevzat Kaleli, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Sivas Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Zeki Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Anma programında kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “Dünya gözü çiçek hastalığından dolayı görmese de Aşık Veysel’in gönül gözü açıktır, çocuklarımıza Aşık Veysel’i anlatalım. Dünyanın bütün güzelliklerini Anadolu’nun sevgisini gönlünden geldiği gibi Anadolu lehçesiyle, sade Türkçesiyle paylaşmıştır Aşık Veysel” dedi.



Kocaeli Sivaslılar Dernek Başkanı İsmail Hakkı Nevzat Kaleli yaptığı konuşmasında, “Bugün bile tüm insanlık onun şiirlerinde yaşanmışlığı ve insanlığı buluyor. Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu bizleri Sivas’a ve ozanımıza saz ve sözleriyle götürecekler. Bu gecenin organizasyonuna katkı sunan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Sivas Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Zeki Bulut ise Aşık Veysel’in Hoca Ahmet Yesevi’nin ocağında demlenmiş ve insanlığa hizmet etmiş bir mürşit ehil bir insan olduğunu ifade etti. Sivaslılar Dernek Başkanı İsmail Hakkı Nevzat Kaleli tarafından Başkan Karaosmanoğlu’na plaket ve Sivas yöresine ait yöresel ürünler takdim edildi.


Şefliğini Solmaz Kadıoğlu’nun yaptığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, halk ozanımız Aşık Veysel’in dostlar Beni Hatırlasın, Anlatamam Derdimi, Arasam Seni Gül İlen, Beş Günlük Dünya, Dost Yolunda, Kara Toprak gibi unutulmaz eserlerini seslendirdi. Anma programı öncesinde SDKM girişine kurulan Aşık Veysel’e ait çeşitli fotoğrafların bulunduğu Fotoğraf Sergisi konuklar tarafından ziyaret edildi. Halk ozanımız Aşık Veysel’in fotoğrafları, hayatı ve eserlerinin bulunduğu anma programında büyük usta yad edildi.



Sivaslılar Dernek Başkanı İsmail Hakkı Nevzat Kaleli ve İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan tarafından koro şefi Solmaz Kadıoğlu’na çiçek takdim edildi. Program koro ve katılımcılar tarafından hep birlikte söylenen Sivas’ın Yollarına isimli türkü ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:48
  1. fotoğraf
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