Aşık Mahzun-i Şerif’i rüyasında gördü, 162 şiirden oluşan kitap çıkardı

Samsun’un Havza ilçesinde özel bir dinlenme tesisinde çaycı olarak görev yapan Hasan Karabut rüyasında Aşık Mahzun-i Şerifi görmesi üzerine 162 şiirden oluşan bir şiir kitabı çıkardı.

Havza ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası 42 yaşındaki Hasan Karabut özel bir dinlenme tesisinde çaycı olarak görev yapıyor. 7 ay önce rüyasında gördüğü Ozan Aşık Mahzun-i Şerif ise onun Ab-ı Çeşmi isimli şiir kitabı çıkarmasında en büyük etken oldu. Rüyanın ardından her gün saatlerce şiir yazan Karabut "Hayatımda dize yazamazken rüyamda Aşık Mahzun-i Şerif’i gördüm ve kitap çıkarma hikayem o şekilde başladı" dedi.

"Aşık Mahzun-i eline sazını aldı ve onunla birlikte ’Halim Yaman’ şarkısını söylemeye başladım"

Hiç hayatında dize yazamazken bir gece Aşık Mahzun-i Şerif’i rüyasında gördüğünü ifade eden Karabut, "Rüyadan sonra şiir kitabı çıkarmaya karar verdim. Aşık Mahzun-i, Hacı Bektaş-ı türbesinin yanında duruyordu. Kalabalık bir ortamdı. Sedirin üzerinde bir saz vardı. Aşık Mahzun-i gülümseyen bir şekilde beni yanına çağırdı. Yanına vardığımda bana bir şarkı söyler misin dedi. Ben de tecrübem olmadığı söyledim. Aşık Mahzun-i eline sazını aldı ve ’Halim Yaman’ şarkısını çalmaya başladı. Onunla beraber şarkıyı söylemeye başladım. Bir anda o kalabalık sustu ve ikimizi dinlemeye başladı. Şarkı bittiğinde işte bana bu Aşık Hasan-i’dir dedi" şeklinde konuştu.

İlkokulu bitirdikten sonra ailenin en büyük erkek evladı olduğum için maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadığı fakat pes etmediğini belirten Karabut, "İçimde ukde olarak devam eden eğitim hayatı bir taraftan çalışmaya bir taraftan da okullarımı bitirmeye heveslendirdi. Açıktan ortaokul ve lise bitirdim. Yılmadım 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldum. Akabinde aynı üniversitenin ilahiyat bölümünü bitirdim. Yazdığım şiirlerde bazı okullarda birincilik aldım" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte sürekli Hasan Karabut’un yanında olduklarının altını çizen özel tesis sahibi Şahin Kayan, "Hasan Bey’in şiirlerini güzel bulduk. İyi bir yayınevi ile anlaştık. Kitabı da gayet iyi tuttu. Bundan sonrası için devam edeceğiz. Hedefi roman yazıyor. Onu çıkartacağız. Maddi ve manevi bütün desteğimiz devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Hasan Karabut şiir yazmaya devam ederken bir yandan da Ozan Aşık Mahzun-ı Şerif’in eserlerini sazıyla çalıyor.