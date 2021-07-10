Türkiye’de koronavirüse karşı aşı uygulaması 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarıyla başladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun belirlediği takvime göre aşı uygulaması devam ediyor. Vatandaşlar kaç yaşın aşı randevusu alabildiğini, çocuklara ayı yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, 18 yaş altına aşı var mı?

Aşı yaşı kaça indi? Kaç yaşındakiler aşı olabiliyor?

25 Haziran’da 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlar için aşı randevu sistemi açıldı. 1 Temmuz itibariyle 50 yaş üstü ve sağlık çalışanları 3.doz aşılarını olmaya başladı. Şu anda aşı randevusu 18 yaş ve üstü için veriliyor. Çocuklara aşı hakkı verilip verilmeyeceği bilinmiyor. Bazı ülkelerde 12 yaş üstü çocuklar da aşılanıyor. Sinovac aşısıyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir makale yayımlandı. Çin aşısının 3-17 yaş arasında denendiği ve çocuklarda yüksek koruyuculuk oluşturduğu açıklanmıştı.

Çocukların korona aşısı olup olmayacağına ilişkin geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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