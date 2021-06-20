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Sağlık Aşı sırası kaç yaşa geldi? Kaç yaşındakiler aşı olabiliyor?
Sağlık

Aşı sırası kaç yaşa geldi? Kaç yaşındakiler aşı olabiliyor?

Korona aşı randevusu nereden nasıl alınıyor? Koronavirüs salgınının noktalanması için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde 41 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Aşı olmak isteyenler ise sıranın kaç yaşa indiğini merak ediyor. Peki, kaç yaşında olanlar korana aşısı oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 16:04:00 -
Aşı sırası kaç yaşa geldi? Kaç yaşındakiler aşı olabiliyor?

Salgınla mücadelede aşı son derece kıymetli. Ülkemiz üç ayrı aşı için 270 milyon dozluk anlaşma yaptı. Nisan ve mayıs aylarında tedarik sebebiyle oldukça azalan aşılama uygulaması haziran ayında yeniden tırmanışa geçti. Son dönemde her gün 1,5 milyon dozun üzerinde aşı uygulanıyor. Vatandaşlar aşı sırasının kime kaç yaşa geldiğini merak etmeye başladı. Peki, kim aşı randevusu alabiliyor?

Aşı sırası kaç yaşa geldi? Kaç yaşındakiler aşı olabiliyor?

Geçtiğimiz hafta yaş sınırı olmadan SGK’lı tüm çalışanlara aşı hakkı tanımlandı. Bu afta önce 35 yaş ardından da sınır 30 yaşa indi. 30 yaş ve üstü tüm bireyler aşı randevusu alabiliyor. MHRS, E Nabız ya da ALO 182 üzerinden randevu alabilirsiniz. Ayrıca hastaneler aşı randevusu olmayan, yaş sınırı uygun herkese aşı yapıyor. Önümüzdeki günlerde yaş sınırının 20 yaşa inmesi bekleniyor.

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