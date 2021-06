Aşı sırası herkese geldi, din görevlilerine gelmedi

Türkiye’de salgının görülmesinin hemen ardından evden çıkamayacak durumda olanların yardımına koşmak için oluşturulan Vefa gruplarında yer alan, karantinadakilerin takibi için filyasyon ekipleriyle çalışan, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük risklere rağmen cenazelerini kıldıran ve camilerdeki görevlerine devam eden yüksek risk grubundaki din görevlileri hâlâ aşı takviminde sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Hemen hemen tüm kamu görevlilerinin aşılanmasına rağmen kendileri de kamu görevlisi olmalarına rağmen ayrı tutulan din görevlileri, konser vermeyen müzisyenler, dizi ve film ekipleri, kapalı tiyatroların sanatçılarından bile sonraya bırakıldı.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, tüm dünyanın geçen yıldan beri Kovid-19 ile mücadele ettiğine dikkati çekerek “Bu kapsamda ülkemizde de büyük tedbirler alınmış, Vefa Destek Grupları, Filyasyon-İzolasyon Ekipleri, İSDEM gibi merkezler kurulmuş ve buralarda kamu görevlileri görevlendirilmiştir. Vefa Sosyal Destek Gruplarında ve Filyasyon ekiplerinde ağırlıklı olarak din görevlileri görevlendirilmiştir. Büyük bir özveri ile bu görevi yerine getiren din görevlilerimiz maalesef yüksek bir bulaş riski ile karşı karşıyadır. Cenaze namazlarında ve camilerde de büyük fedakarlıklarla görevlerini yürütmekte olan din görevlerimizin halen öncelikli gruplar arasına alınmaması camiamızı üzmektedir. Din görevlilerimiz artık seslerinin duyulmasını, yapılan fedakarlıkların görülmesini istiyor” diye konuştu.

Acilen uygulanmalı

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ise özellikle Kur'an kursu öğreticileri ve filyasyon, vefa destek ve mahalle denetim gruplarında görev alan din görevlileri acilen aşılanması gerektiğine dikkati çekerek “Konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanımıza Sağlık Bakanımız ile görüşerek bir an önce hayata geçirilmesini istedik. İnşaallah kısa sürede din görevlilerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimizin aşı programı hayata geçirilmiş olur” dedi.

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise, bu konuyu dile getire getire dillerinde tüy bittiğini belirterek şunları söyledi:

Daha fazla geç kalmadan yapılmalı

“Virüsten bir an önce kurtulmak için her türlü tedbirlere müracaat edildi ve bunun için aşı öncelik grupları oluşturuldu. Fakat aşılamada oluşturulan öncelikli gruplar arasında diyanet görevlilerine yer verilmemesi büyük bir eksiklik. Filhakika diyanet görevlilerinin tamamı, sürekli vatandaşlarımızla aynı ortamı kullanmakta ve görevleri icabı buna da mecburlar. Diyanet çalışanlarını diğer kurum çalışanlarıyla mukayese etmek istemiyoruz ama, yaptıkları görevlere bakıldığında; filyasyon, izolasyon, vefa destek grubu, pandemi vs gruplarında görev almayan hiçbir diyanet çalışanı kalmamıştır. Oysa hem görev yerlerinde hem de görevlendirildikleri pandemi gruplarında en fazla risk altında olan sağlık çalışanlarından sonra diyanet çalışanları gelmektedir. Ayrıca Kovid-19’a bağlı nedenlerle vefat eden diyanet çalışanlarının sayıları da az değildir. Esasında çok geç kalınmış bir uygulama olacak ama, zararın neresinden dönülürse orası kardır fetvasınca, biran önce diyanet çalışanlarının da aşılamada öncelikli gruplar arasına alınması çok elzem hal almıştır.”