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Sağlık Aşı sırası hangi mesleklere geldi? Kim aşı randevusu alabiliyor?
Sağlık

Aşı sırası hangi mesleklere geldi? Kim aşı randevusu alabiliyor?

Kim nereden aşı randevusu alabiliyor? Koronavirüs salgının noktalanması için aşılar son derece önemli. Aşı tedarikleriyle birlikte haziran ayında yeni yaş ve meslek gruplarına aşı hakkı sağlandı. Son birkaç günde ise yeni gruplara randevu verilmeye başlandı. Peki, kimler aşı randevusu alabiliyor? Kaç yaşa aşı sırası geldi? Hangi meslekler öncelikli aşı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-11 20:10:00 -
Aşı sırası hangi mesleklere geldi? Kim aşı randevusu alabiliyor?

Türkiye, 270 milyon dozluk aşı anlaşması yaptı. Şimdiye kadar yaklaşık 33 milyon doz aşı yapıldı. Aşı tedarikleri artınca da yeni gruplara randevu hakkı tanındı. Peki, kimler aşı randevusu alabiliyor?

Aşı sırası hangi mesleklere geldi? Kim aşı randevusu alabiliyor?

Aşı hakkı meslek ve yaş gruplarına göre kademeli olarak açılıyor. Son olarak 45 yaş üstü vatandaşlar için aşı sırası açıldı. 14 Haziran’da ise 40 yaş ve üstü için aşı randevu sistemi açılacak. Ayrıca mesleklere göre de aşı randevu hakkı tanındı. Yaş kısıtlaması olmadan öğretmenler, okul çalışanları, öğretim üyeleri, üniversite personeli, müzisyen, film dizi çalışanları, tiyatrocular, avukatlar, gıda üretim dağıtım sektörü kafe-restoran-lokanta çalışanları, berberler, kuaförler, kargocular, avukatlar, şehir içi şehir dışı ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar aşı randevusu alabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan son Bilim Kurulu toplantısının ardından gelecek hafta Çarşamba günü sıranın 40 yaşın da altına ineceğini ifade etmişti.

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Kargo çalışanları ne zaman aşı olacak? Kargo çalışanları nereden ne zaman aşı randevusu alabiliyor?

Sağlık

Kargo çalışanları ne zaman aşı olacak? Kargo çalışanları nereden ne zaman aşı randevusu alabiliyor?

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