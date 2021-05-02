Aşı randevusu olanlar tam kapanmadan muaf mı?
Ülke genelinde koronavirüs salgını kapsamında tam kapanmaya girilmesi üzerine birçok sorunun yanıtı aranmaya başlandı. Koronavirüs vaka sayısının hızlı artışının yanı sıra aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Tam kapanma sürecine girilirken de aşı randevusu olanlar, yasaklardan muaf olup olmadığını araştırıyor. Peki, aşı randevusu olanlar tam kapanmadan muaf mı?
29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma nedeniyle birçok yeni yasak ve tedbirler getirilirken birçok konuda da vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Koronavirüs aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar arasında aşı randevusu olanlar, tam kapanma yasaklarından muaf olup olmadıklarını merak ediyor.
Aşı randevusu olanlar tam kapanmadan muaf mı?
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre "Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)," sokağa çıkma yasağında muaf tutulacaktır.
Dolayısıyla koronavirüs aşı randevusu olan vatandaşlarda söz konusu kısıtlamalardan muaf olacaktır.