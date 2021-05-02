  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK/YPG'den alçak saldırı
Kuzey Kore'den ABD'ye sert tepki
NASA ve SpaceX astronotları Dünya’ya rekorla döndü
4 ilde sessizlik
Yaşam Aşı randevusu olanlar tam kapanmadan muaf mı?
Yaşam

Aşı randevusu olanlar tam kapanmadan muaf mı?

Ülke genelinde koronavirüs salgını kapsamında tam kapanmaya girilmesi üzerine birçok sorunun yanıtı aranmaya başlandı. Koronavirüs vaka sayısının hızlı artışının yanı sıra aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Tam kapanma sürecine girilirken de aşı randevusu olanlar, yasaklardan muaf olup olmadığını araştırıyor. Peki, aşı randevusu olanlar tam kapanmadan muaf mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 14:29:00 -
Aşı randevusu olanlar tam kapanmadan muaf mı?

29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma nedeniyle birçok yeni yasak ve tedbirler getirilirken birçok konuda da vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Koronavirüs aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar arasında aşı randevusu olanlar, tam kapanma yasaklarından muaf olup olmadıklarını merak ediyor.

Aşı randevusu olanlar tam kapanmadan muaf mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre "Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)," sokağa çıkma yasağında muaf tutulacaktır.

Dolayısıyla koronavirüs aşı randevusu olan vatandaşlarda söz konusu kısıtlamalardan muaf olacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in dudak uçuklatan serveti!
Yaşam

BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in dudak uçuklatan serveti!

Dünyanın ilk etkili mRNA bazlı koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin dünyanın en zengin insanları s..
MSB duyurdu! Pençe-Yıldırım bölgesinde ele geçirildi
Gündem

MSB duyurdu! Pençe-Yıldırım bölgesinde ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Ortalığı karıştıracak gelişme! Suudiler kritik ismi öldürdü
Dünya

Ortalığı karıştıracak gelişme! Suudiler kritik ismi öldürdü

Yemen'de İran destekli Husilerin lideri Salih Bin Ali Ayed El-Şerif, Suudiler ile yapılan savaş sırasında öldürüldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay