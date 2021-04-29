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Yaşam Aşı randevusu olanlar kısıtlamalardan muaf mı?
Yaşam

Aşı randevusu olanlar kısıtlamalardan muaf mı?

Aşı randevusu olan tam kapanmada sokağa çıkabilir mi? Koronavirüs salgınında vakaların azalması için ülkemizde tam kapanma dönemi başlayacak. 17 günlük kapanma süresince aşı randevusu oluşturanlar ise hastaneye, sağlık ocaklarına gidip gidemeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki, aşı randevusu olan sokağa çıkabiliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 16:45:00 -
Aşı randevusu olanlar kısıtlamalardan muaf mı?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Artan vakalar sebebiyle Türkiye ilk kez tam kapanmaya gitti. 17 günlük kapanma süresince aşı randevu olanlar ise sokağa çıkmaktan muaf olup olmadıklarını merak ediyor. Peki, aşı randevusu olan hastaneye gidebilir mi?

Aşı randevusu olanlar kısıtlamalardan muaf mı?

29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde aşı randevu bulunanlar sokağa çıkıp çıkamayacaklarını merak ediyor. Koronavirüs aşıları bilindiği gibi haftanın yedi günü gece 00.00’a kadar yapılıyor. Kapanma süresince de aşılamalar sürecek. Bu sebeple vatandaşlar aşı randevuları olması halinde dışarı çıkabilecek. Konu hakkında tam kapanma genelgesinde “Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)” ifadesi yer aldı.

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