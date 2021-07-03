Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı aşı uygulaması 14 Ocak 2021’de sağlık çalışanlarıyla başladı. Ardından aşı tedarikleriyle yaş ve meslek gruplarına göre takvim genişletildi. 25 Haziran’dan itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlar aşı randevusu almaya başladı. 1 Temmuz’dan itibarense 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına 3.doz aşı hakkı tanındı. Aşı randevusu alan ancak randevuya gidemeyeceği için tarihi değiştirmek isteyenler ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, aşı randevusu tarihi değiştirilir mi?

Aşı randevusu nasıl iptal edilir? Aşı randevusu tarihi değiştirilir mi?

Aşı randevuları MHRS, E Nabız ve E Devlet web siteleri ya da uygulamaları üzerinden alınabiliyor. MHRS sistemine giriş yaptığınızda ana ekranda aktif randevularınız bulunuyor. Burada yer alan randevu bilgisinin yanındaki ‘İptal et’ seçeneğine tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Biontech 2.doz aşı randevuları 6-8 hafta sonra veriliyordu. 1 Temmuz itibariyle bu süre 4 haftaya çekildi. Bu sebeple aşı randevunuzu arken tarihe çekmek istiyorsanız; öncelikle en yakın tarihli aşı randevusu taratıp ardından önceki randevunuzu iptal edip yenisini oluşturabilirsiniz. Aşı randevu iptali işlemini ALO 182’yi arayarak da yapabilirsiniz.

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