  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu ekranı
Yaşam

Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu ekranı

Koronavirüs salgını ile ilgili aşılama işlemi tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar aşı randevusunun nasıl alınacağını merak ediyor. Aşı randevuları MHRS ekranı üzerinden alınıyor. Peki, Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu ekranı

Yeniakit Publisher
2021-02-25 23:09:00 -
Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu ekranı

MHRS aşı randevusu alma ekranı yoğun ilgi görüyor. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını oluyorlar. Peki büyük bir merakla araştırılan koronavirüs aşısı randevusu nasıl alınır? İşte aşı randevu e-devlet ve MHRS ekranı...

Aşı randevusu nasıl alınır?

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'da darbe girişimi! Aliyev'den ilk açıklama geldi
Dünya

Ermenistan'da darbe girişimi! Aliyev'den ilk açıklama geldi

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısı yapması, sonrasında ise Paşinyan'ın halkı sokağa çağırmasının ardından Azerba..
Abdullah Ağar, Ermenistan'daki darbe girişiminin arkasındaki ülkeyi açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar, Ermenistan'daki darbe girişiminin arkasındaki ülkeyi açıkladı

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'da meydana gelen darbe girişimine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Ağar, Erivan'daki..
CHP'nin yalanlarına sert tepki! 'Mide bulandırıyorsunuz'
Gündem

CHP'nin yalanlarına sert tepki! 'Mide bulandırıyorsunuz'

Mimar Büşra Elsal, sosyal medyadan 'Mide bulandırıyorsunuz' başlığıyla yayınladığı videoda CHP'nin bütün yalanlarını ortaya dökerek cevap ve..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay