Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu ekranı

MHRS aşı randevusu alma ekranı yoğun ilgi görüyor. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını oluyorlar. Peki büyük bir merakla araştırılan koronavirüs aşısı randevusu nasıl alınır? İşte aşı randevu e-devlet ve MHRS ekranı...

Aşı randevusu nasıl alınır?

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ