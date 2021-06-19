Aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken mobil aşılama yani yerinde aşılama uygulaması da resmen başladı. Birçok vatandaş koronavirüs aşısı sonrası banyo yapılır mı, duş alınır mı sorularını araştırıyor. İşte Biontech aşısı olduktan sonra duş alınır mı? sorusunun yanıtı...

Aşı olduktan sonra duş alınır mı?

Aşıdan sonra duş alınmaması gerektiği yönündeki söylentilere Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman'dan cevap geldi. Arman, covid aşısından sonra duş alınabileceğini söylediği açıklamasında “Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, “Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz” diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz” dedi.