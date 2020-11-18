İSTANBUL (AA) - Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "Aşı bulunursa Türk turizmi müthiş bir gelişim ile karşılaşacak. Biz hiç olmadığı kadar hazırız. Aşının bulunma ihtimali bile işlerimize olumlu katkı sağladı." dedi.

Vardar, Jolly’nin 2021 Erken Rezervasyon Kampanyası’na ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, olağanüstü bir süreçten geçildiğini belirtti.

Bu krizde mucize başardıklarını ifade eden Vardar, ağustos ayına kadar gelen iade, iptal taleplerinin hepsinin iadesini yaptıklarını, ağustos ayından sonra gelen talepleri de bu ay sonlandırmak istediklerini, böylelikle iade, iptal taleplerinin yüzde 100’ünü tamamlamış olacaklarını söyledi.

Vardar, toplam misafirin yüzde 53’ünü ödemelerini başka bir tatilde kullanmak üzere kendilerinde kalmasına ikna ettiklerini, yüzde 47’sinin ise iade sürecini sağlıklı şekilde yönettiklerini ve gereken sorumluluklarını yerine getirdiklerini anlattı.

Geçen seneki erken rezervasyon sayılarını günlük sayılarda yakaladıklarını vurgulayan Vardar, “Bu krizden çıkacaksak hep beraber çıkacağız. Seyahat acenteleri, oteller, hava yolları, misafirler… Tekbaşına bu krizden çıkmak mümkün değil. Bu süreçte bir kişiyle bile davalık olmadık.” diye konuştu.

Vardar, Jolly’nin yurt dışında birçok ülkede partnerler ve alım gücünün olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

“Macaristan’da 6-7 oteli sırf biz dolduruyoruz, Prag’da, Barselona’da biz dolduruyoruz. Türk misafir tatile aç kaldı, sadece bu sene değil, geçen sene de aç kaldı. Bir anda döviz artışıyla, otellerdeki 2019 doluluklarının artmasıyla, Türk misafir uygun fiyatlara tatil yapamaz hale geldi. Otellerle konuştuğumuzda 'biz sana bu desteği bu sene veririz ama bir dahaki sene Türk misafire en uygun şartlarla fiyat vereceksin' diyoruz. Kampanya fiyatlarımız Avrupa fiyatlarının altında. Türk misafir bugünden şubata kadar muhakkak satın almasını yapsın, zaten gitmezse yüzde 100’ünü iade alıyor. Aşı bulunursa Türk turizmi müthiş bir gelişim ile karşılaşacak. Biz hiç olmadığı kadar hazırız. Aşının bulunma ihtimali bile işlerimize olumlu katkı sağladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sertifika ile ilgili ciddi çalışmalar oldu ve işimize katkı sağladı. Yurt dışından gelen turistlerin Türkiye’de tatil yapmasına bir sebep oldu.”

3 Haziran’da kendisinin yollara çıktığını, 147 otel gezdiğini, bunların 60-70’ini Jolly olarak kendilerinin açtırdığını anlatan Vardar, “Bizim açtırdığımız otellerin yanındaki oteller de açıldı.” dedi.

Vardar, pandemi sürecinde eylül ve ekim aylarını da kazanıldığını belirterek, gelecek sene en güzel kampanyalarını nisan-mayıs, eylül-ekim için yapacaklarını söyledi.

Mete Vardar, 2021 hedefleri için 2019 planlaması üzerinden gideceklerini ifade ederek, "2019'daki kişi sayısını tutturmayı, 2019'daki kişi sayısının üzerine de yüzde 17-23 ciro artışı hedefi koyduk. 2019 rakamlarının üzerine şu anki erken rezervasyon fiyatlarında yaklaşık yüzde 10-20 arasında zam oldu. Yeni ve özel ürünler de kattık." diye konuştu.







