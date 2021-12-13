Asgari ücrette son durum nedir? Rakamı verdi!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı son toplantıya kaldı. Peki son gelişmeler neler? Asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İlk kez A Haber'de açıkladı

Asgari ücretle ilgili biz bir rakam açıkladık. 4.000 liranın üzerinde 4.070 – 4.090 gibi bir rakam açıklamıştık. Duyumlarımızdan gelen rakamdı bu. Kaynaklarımızdan aldığımız rakamdı. Resmi olarak 3 toplantı yapıldı ama gayri resmi bir sürü toplantı oluyor. Hafta sonu bütün temaslar devam etti. Oradaki çalışma devam ediyor.

Bugün açıklanacak mı?

Bugün şunu bekliyorum Çalışma Bakanlığı'ndan bir saat gelebilir. Şu saatte toplanıyoruz gibi. Bugün de toplanılabilir bugün bir açıklama da gelebilir rakamla ilgili. Bekleyip göreceğiz ama geldiğimiz noktada Çalışma Bakanımız çok ciddi bir rakam verileceği noktasında bir açıklama yaptı.

Bizim söylediğimiz rakam dillendirilmeye başlandı etrafta. Bugün bir takvim gelecek ama şu da açıklanabilir Çalışma Bakanlığı vergi konusu üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyor.

Vergi diliminde çalışma

Vergi dilimleriyle ilgili bazı talepler olmuştu. Şu anda vergi diliminde 24 bin TL yıllık geliriniz varsa siz yüzde 15'lik vergi dilimine geçiyorsunuz yani yüzde 15 vergi ödüyorsunuz. Ama bunu aştığınız sürece vergi diliminiz yüzde 20 oluyor.

Söylediğimiz rakam olursa onun brütü de 5.000 lirayı geçeceğine göre ilk vergi dilimi 60 bin lirayı bulmuş olacak. Dolayısıyla bu noktada asgari ücretin ilk vergi diliminde kalması noktasında bir çalışma var. Sonraki vergi diliminde ise yüzde 10 vergi olması çalışması var. Çalışanların maaşından kesilen verginin daha az olması noktasına geliniyor.

Herkesin geliri artacak

- TÜM ÇALIŞANLARIN MAAŞI ZAMLANACAK.

- 20 MİLYON ÇALIŞANIN AGİ MİKTARI ARTACAK.

- KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI YÜKSELECEK

- İŞSİZE DAHA FAZLA ÖDENEK VERİLECEK

- SOSYAL ÖDEMELERİ ALANLAR ARTACAK