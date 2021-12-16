Asgari ücrette dikkat çeken detay!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücret rakamını duyurdu. Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak en alt asgari ücretin 4250 TL olduğunu, çalışanın evli ve çocuğunun olması durumuna göre bu rakamın değişeceğini duyurdu.

Son 50 yılın en yüksek zammı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret açıklamasında bir detaya da dikkat çekti. Erdoğan, asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın b ugüne kadar yapılan zamların en yükseğinin olduğunu, açıklanan zam oranının son 50 yılın en yüksek zam oranı olduğunu duyurdu. Asgari ücret son 5 yılda 2017'de 1300'den 1404'e, 2018'de 1404'ten 1603'e, 2019'da 1603'ten 2020'ye, 2020'de 2020'den 2324'e, 2021'de ise 2324'ten 2825'e yükseltilmişti.