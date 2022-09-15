'Asgari ücretli TOKİ taksidini ve ev kirasını nasıl ödeyecek?' Bakan Kurum cevapladı

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi olarak gösterilen projenin detaylarını önceki Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detayları paylaşmasıyla birlikte dün de konut projesi için başvurular başladı. Son rakamlara göre şu ana kadar 865 bin vatandaş proje için başvuru yaptı.

Aylık taksitleri belli

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin TL fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek. Ancak kirada oturan asgari ücretli vatandaşların hem TOKİ taksitlerini hem de kendi ev kiralarını nasıl ödeyecekleri merak konusu oldu.

'Asgari ücretliler hem kira, hem konut kredisini nasıl ödeyecek?'

Bu durum, CNN Türk canlı yayınına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a soruldu. Kurum, "Asgari ücretliler hem kira, hem konut kredisini nasıl ödeyecek?" şeklindeki soruyu, "Biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz belki ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir" diyerek yanıtladı.