Asgari ücretle ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak

Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam, Mesele Ekonomi kanalında yaptığı haftalık değerlendirmesinde ekonominin ülkenin en önemli gündemi olmaya devam ettiğini söyledi.Sağlam, seçimlere giderken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baz etkisiyle beraber enflasyonu yüzde 50’nin altına düşürmeyi amaçladığını ifade etti.

Sağlam, Ankara kulislerinde asgari ücrete yapılacak artışla ilgili konuşulanları ise şöyle aktardı: "5 bin 500 lira olan asgari ücretin yıl başında 10 bin liranın üstüne bile çıkabileceği konuşuluyor. Zaten yüzde 70 olursa 9 bin lirayı geçen bir rakam ortaya çıkacak. Yüzde 70’lik artış, geçmiş kayıpları kapatmak için yapılması gereken bir zam."