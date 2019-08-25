‘Asgari ücretle ancak iki yüz bira alınabiliyor’ Malum medyadan ayyaşlığa güzelleme

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

FETÖ destekçisi T24’ün yazarı Memetcan Demiray’a ait, “Yorgo'nun bira dolu hayalleri, Bekir Pakdemirli'nin gerçekleri…” başlığıyla yayınlanan bugünkü yazıyla alkollü içkiye güzellemeler düzülürken, içki bir kültürmüş gibi gösterilerek de meşrulaştırılmaya çalışıldı. Demiray, “Gezi öncesi çıkartılan yasaklarla içki sitelerinde içkinin tanıtımı yasaklanmış, bira firmalarının promosyon bardakları bile ‘özendirme’ kapsamına alınmıştı! Hayatın tüm sevinç ve keyiflerine, en başta da içkiye savaş açan bir zihniyetin tahakkümü altındaydık” sözleriyle de İslam ve sağlık açılarından yürütülen içkiden uzaklaştırma girişimlerine karşı çıkarak, alkolün yayılmasının ve meşrulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Asgari ücretle ‘200 bira’ alınabiliyormuş!

Demiray insan sağlığına birçok zararı bulunan ve İslamî açıdan da yasaklanmış olan bira ve benzeri alkollü içkilerin toplumdan temizlenmesi adına yürütülen uygulamalara karşı çıktığı yazısında, biraya çeşitli güzellemeler düzdü. Yunanistan’da düzenlenen bira festivaline imrendiren Demiray, “Gecenin sonunda ağustos serinliği canlı müziğe karışıyor ve bira severler büyük bir mutlulukla ayrılıyorlardı festival alanından... Yorgo'nun ikinci hayali de gerçek olmuştu. Şöyle acı biberli bir bira alır mıydık?” , “Biranın basit bir içki değil; tam tersine, şarap gibi son derece komplike olduğunu kanıtlayan "craft bira" akımı, yeni tatlar sunarak geniş kitlelere ulaşıyordu.”, “İspanyollar deniz suyundan bira üretirken İskoç BrewDog firması, acı biberden zehir gibi bir IPA piyasaya sunuyor; bal katkısı ve yulaf maltlarıyla sınırlar zorlanıyordu!” ifadeleriyle biraya güzellemelerde bulunarak insanları özendirdi. İslam’a saldırmayı da ihmal etmeyen Demiray, “Hayatın tüm sevinç ve keyiflerine, en başta da içkiye savaş açan bir zihniyetin tahakkümü altındaydık” ifadelerini kullandı. T24 yazarı asgari ücretle 200 bira alınabildiğinden de yakındı.